https://ria.ru/20250324/peregovory-2006912774.html
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде
Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:11:00+03:00
2025-03-24T12:11:00+03:00
2025-03-24T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. В понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. "Украинская делегация может провести в понедельник дополнительные дискуссии с американскими чиновниками", - говорится в публикации. Как отмечает издание, американские чиновники, возможно, продолжат встречаться с российскими и украинскими коллегами на Ближнем Востоке для обсуждения деталей возможного ограниченного перемирия.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006834545.html
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в мире, саудовская аравия, сша, ближний восток
В мире, Саудовская Аравия, США, Ближний Восток
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде
NYT: Украина в Саудовской Аравии может провести дополнительные дискуссии с США