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США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
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12:11 24.03.2025 (обновлено: 12:12 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peregovory-2006912774.html
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде
Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:11:00+03:00
2025-03-24T12:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. В понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. "Украинская делегация может провести в понедельник дополнительные дискуссии с американскими чиновниками", - говорится в публикации. Как отмечает издание, американские чиновники, возможно, продолжат встречаться с российскими и украинскими коллегами на Ближнем Востоке для обсуждения деталей возможного ограниченного перемирия.
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в мире, саудовская аравия, сша, ближний восток
В мире, Саудовская Аравия, США, Ближний Восток
США и Украина могут провести дополнительные переговоры в Эр-Рияде

NYT: Украина в Саудовской Аравии может провести дополнительные дискуссии с США

CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии. В понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента.
"Украинская делегация может провести в понедельник дополнительные дискуссии с американскими чиновниками", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, американские чиновники, возможно, продолжат встречаться с российскими и украинскими коллегами на Ближнем Востоке для обсуждения деталей возможного ограниченного перемирия.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде
23 марта, 23:52
 
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