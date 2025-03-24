https://ria.ru/20250324/peregovory-2006882388.html

В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями

В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями - РИА Новости, 24.03.2025

В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями

В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями, сообщил телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:16:00+03:00

2025-03-24T10:16:00+03:00

2025-03-24T11:30:00+03:00

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ДОХА, 24 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями, сообщил телеканал Al Arabiya.Экспертная встреча "технических команд" идет в закрытом формате. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton.Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, диалог будет посвящен теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.Накануне делегация Вашингтона встретилась в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.Разговор Путина и ТрампаПрезидент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006805610.html

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