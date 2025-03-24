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В Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры
В Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 24.03.2025
В Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры
В Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:57:00+03:00
2025-03-24T11:57:00+03:00
2025-03-24T13:01:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры, сообщил корреспондент РИА Новости.Экспертная встреча "технических команд" идет в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть его территорию. Источник агентства уточнил, что переговоры еще далеки от завершения.Россию на них представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, диалог будет посвящен теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.Накануне делегация Вашингтона встретилась в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.Разговор Путина и ТрампаПрезидент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча.
2025-03-24T11:57
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в мире, саудовская аравия, россия, владимир путин, дональд трамп, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)