https://ria.ru/20250324/osvobozhdenie-2006896933.html

В Орле покажут, как советский народ восстанавливал Европу

В Орле покажут, как советский народ восстанавливал Европу - РИА Новости, 24.03.2025

В Орле покажут, как советский народ восстанавливал Европу

Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", рассказывающая о гуманитарном подвиге советских граждан на территории освобожденных... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:00:00+03:00

2025-03-24T15:00:00+03:00

2025-03-24T17:28:00+03:00

социальный навигатор

европа

орел

белоруссия

наталья тюрина

совинформбюро

президентский фонд культурных инициатив

освобождение. путь к победе

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", рассказывающая о гуманитарном подвиге советских граждан на территории освобожденных европейских стран, открылась в Президентской академии в Орле.В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Посетители увидят, как советский народ, несмотря на лишения послевоенного времени, восстанавливал разрушенные города, дороги, инфраструктуру и помогал всем необходимым жителям Европы.По словам председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского, выставка демонстрирует объективную картину событий периода Второй мировой войны, подчеркивая значение Красной Армии в освобождении Европы от нацистов."Сегодня это особенно актуально, так как в последние годы мы видим много примеров искажения и фальсификации результатов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны", — подчеркнул Музалевский.Как заявил директор филиала Президентской академии в Орле Павел Меркулов, выставка — это возможность отдать дань памяти и выразить почтение подвигу солдат и офицеров Красной армии, которые ценой своей жизни освободили народы Европы."В год 80-летия Победы это особенно важно. Необходимо рассказывать об этом и демонстрировать материалы прошлого молодому поколению", — сказал Меркулов.Мужество и стойкость советских солдат отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. По ее словам, только помня о прошлом, можно построить достойное будущее."Это вторая выставка проекта "Освобождение" в Орле. Первая экспозиция была посвящена 80-летию освобождения Орловщины, тогда работы корреспондентов Совинформбюро увидели все жители Орла и региона на улицах города и в Краеведческом музее. Новая выставка посвящена пути Красной армии к Победе и восстановлению Европы после этих событий. Для нас она кажется особенно интересной, потому что в тот момент, когда Орловщина только приходила в себя после событий Великой Отечественной войны, наши герои, в том числе многие орловчане, своими руками восстанавливали европейские страны. Нам бы хотелось отметить этот большой гуманитарный подвиг советского народа", — заключила Тюрина.Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

https://sn.ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2000725331.html

https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-1999323110.html

европа

орел

белоруссия

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социальный навигатор, европа, орел, белоруссия, наталья тюрина, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество