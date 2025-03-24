https://ria.ru/20250324/osvobozhdenie-2006896933.html
В Орле покажут, как советский народ восстанавливал Европу
В Орле покажут, как советский народ восстанавливал Европу - РИА Новости, 24.03.2025
В Орле покажут, как советский народ восстанавливал Европу
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", рассказывающая о гуманитарном подвиге советских граждан на территории освобожденных... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:00:00+03:00
2025-03-24T15:00:00+03:00
2025-03-24T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", рассказывающая о гуманитарном подвиге советских граждан на территории освобожденных европейских стран, открылась в Президентской академии в Орле.В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Посетители увидят, как советский народ, несмотря на лишения послевоенного времени, восстанавливал разрушенные города, дороги, инфраструктуру и помогал всем необходимым жителям Европы.По словам председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского, выставка демонстрирует объективную картину событий периода Второй мировой войны, подчеркивая значение Красной Армии в освобождении Европы от нацистов."Сегодня это особенно актуально, так как в последние годы мы видим много примеров искажения и фальсификации результатов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны", — подчеркнул Музалевский.Как заявил директор филиала Президентской академии в Орле Павел Меркулов, выставка — это возможность отдать дань памяти и выразить почтение подвигу солдат и офицеров Красной армии, которые ценой своей жизни освободили народы Европы."В год 80-летия Победы это особенно важно. Необходимо рассказывать об этом и демонстрировать материалы прошлого молодому поколению", — сказал Меркулов.Мужество и стойкость советских солдат отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. По ее словам, только помня о прошлом, можно построить достойное будущее."Это вторая выставка проекта "Освобождение" в Орле. Первая экспозиция была посвящена 80-летию освобождения Орловщины, тогда работы корреспондентов Совинформбюро увидели все жители Орла и региона на улицах города и в Краеведческом музее. Новая выставка посвящена пути Красной армии к Победе и восстановлению Европы после этих событий. Для нас она кажется особенно интересной, потому что в тот момент, когда Орловщина только приходила в себя после событий Великой Отечественной войны, наши герои, в том числе многие орловчане, своими руками восстанавливали европейские страны. Нам бы хотелось отметить этот большой гуманитарный подвиг советского народа", — заключила Тюрина.Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
https://sn.ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2000725331.html
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социальный навигатор, европа, орел, белоруссия, наталья тюрина, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
Социальный навигатор, Европа, Орел, Белоруссия, Наталья Тюрина, Совинформбюро, Президентский фонд культурных инициатив, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", рассказывающая о гуманитарном подвиге советских граждан на территории освобожденных европейских стран, открылась в Президентской академии в Орле.
В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Посетители увидят, как советский народ, несмотря на лишения послевоенного времени, восстанавливал разрушенные города, дороги, инфраструктуру и помогал всем необходимым жителям Европы.
По словам председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского, выставка демонстрирует объективную картину событий периода Второй мировой войны, подчеркивая значение Красной Армии в освобождении Европы от нацистов.
"Сегодня это особенно актуально, так как в последние годы мы видим много примеров искажения и фальсификации результатов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны", — подчеркнул Музалевский.
Как заявил директор филиала Президентской академии в Орле Павел Меркулов, выставка — это возможность отдать дань памяти и выразить почтение подвигу солдат и офицеров Красной армии, которые ценой своей жизни освободили народы Европы.
"В год 80-летия Победы это особенно важно. Необходимо рассказывать об этом и демонстрировать материалы прошлого молодому поколению", — сказал Меркулов.
Мужество и стойкость советских солдат отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. По ее словам, только помня о прошлом, можно построить достойное будущее.
Студентка на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Среднерусском институте управления в Орле
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Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
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Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
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Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
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Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
5 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
6 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
7 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
8 из 8
Студентка на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Среднерусском институте управления в Орле
1 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
2 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
3 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
4 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
5 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
6 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
7 из 8
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Орле
8 из 8
"Это вторая выставка проекта "Освобождение" в Орле. Первая экспозиция была посвящена 80-летию освобождения Орловщины, тогда работы корреспондентов Совинформбюро увидели все жители Орла и региона на улицах города и в Краеведческом музее. Новая выставка посвящена пути Красной армии к Победе и восстановлению Европы после этих событий. Для нас она кажется особенно интересной, потому что в тот момент, когда Орловщина только приходила в себя после событий Великой Отечественной войны, наши герои, в том числе многие орловчане, своими руками восстанавливали европейские страны. Нам бы хотелось отметить этот большой гуманитарный подвиг советского народа", — заключила Тюрина.
Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".