Сборная Новой Зеландии стала пятым участником чемпионата мира — 2026
11:49 24.03.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Новой Зеландии стала пятым участником чемпионата мира — 2026

Новозеландские футболисты обыграли сборную Новой Каледонии и вышли на ЧМ-2026

© Getty Images / Hagen Hopkins
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сборная Новой Зеландии по футболу одержала разгромную победу над командой Новой Каледонии и вышла в финальную часть чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Финал квалификационного раунда в Океании, прошедший в новозеландском Окленде, завершился со счетом 3:0. Отличились Майкл Боксолл (61-я минута), Коста Барбарусес (66) и Элайджа Джаст (80).
Сборная Новой Зеландии стала пятым участником чемпионата мира - после команд-хозяек и сборной Японии, завоевавшей путевку 20 марта. Новозеландцы в третий раз вышли в финальную часть чемпионата мира. Благодаря новому формату турнира команда из Конфедерации футбола Океании (ОФК) пробилась на чемпионат мира напрямую через региональный квалификационный раунд.
Сборная Новой Каледонии сыграет в межконфедерационном плей-офф, в котором также примут участие команды Азиатской конфедерации футбола (АФК), Африканской конфедерации футбола (КАФ), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд.
 
