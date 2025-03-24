https://ria.ru/20250324/nalogovyy_vychet-1987522251.html

Налоговый вычет для самозанятых: можно ли получить и что для этого нужно

Налоговый вычет для самозанятых 2025: можно ли получить и как

Налоговый вычет для самозанятых: можно ли получить и что для этого нужно

Налоговый вычет - это возможность законно уменьшить налогооблагаемую базу. Может ли получить такую преференцию от государства гражданин, работающий в режиме... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:50:00+03:00

2025-03-24T18:50:00+03:00

2025-03-24T18:50:00+03:00

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

самозанятые

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Налоговый вычет - это возможность законно уменьшить налогооблагаемую базу. Может ли получить такую преференцию от государства гражданин, работающий в режиме налога на профессиональный доход, в каких случаях самозанятый имеет право вернуть уплаченный НДФЛ и заявить вычет за покупку квартиры, по процентам за ипотеку и другие имущественные и социальные вычеты, - в материале РИА НовостиМожет ли самозанятый получить налоговый вычетВсе граждане России при определенных условиях имеют право на налоговые вычеты:Обязательное условие для получения любого из них - наличие официального дохода, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ).Понятие “самозанятость” законодательно было закреплено в 2017 году, а в 2019 этот налоговый режим был введен в качестве эксперимента в четырех регионах:На данный момент он действует на всей территории страны.“Режим налога на профессиональный доход (или в обиходе - самозанятость) однозначно показал свою эффективность. Из плюсов этого режима - простота, автоматизм расчетов и взаимодействия с налоговым органом. Управлять отчетностью легко можно в своем смартфоне - в нем выписываются счета на оплату, оформляются чеки, видно все суммы доходов и примерный расчет налога на конец текущего месяца”, - говорит Владислав Плитинь, старший финансовый советник ИК Fontvielle.Тем не менее, по словам эксперта, самозанятость подходит не всем. Во-первых, есть ограничения по деятельности. Например, самозанятые не вправе перепродавать товары, продавать подакцизные товары и товары, подлежащие маркировке. Во-вторых, самозанятые не могут нанимать работников. Из этих ограничений можно сделать вывод, что для использования режима НПД подходит бизнес, при котором самозанятый реализует товары собственного изготовления или услуги, которые оказывает он сам. В-третьих, есть ограничения по суммам дохода. Таким образом, режим самозанятости подходит начинающим предпринимателям, тем, кто параллельно имеет иной стабильный доход, а доход от самозанятости учитывает отдельно. Это могут быть программисты-”удаленщики”, копирайтеры, психологи, те, кто изготавливает предметы декора и интерьера, свечи, мыло, украшения (товары, которые не подлежат маркировке).- Налоговые вычеты могут получить только плательщики НДФЛ. Самозанятые же платят налог на профессиональный доход, размер которого зависит от того, кому лицо реализовало товары (работы, услуги, имущественные права). В случае, если доход получен от физического лица, то налоговая ставка составляет 4%, от ИП или юридического лица - 6%, - объясняет Шамиль Алаев, генеральный директор юридической фирмы Orts.В связи с этим такие граждане не имеют права на получение налоговых вычетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.Специальный налоговый вычет для самозанятыхСамозанятые в силу своего правового положения не могут получать налоговый вычет, но для них предусмотрен налоговый бонус.- Закон № 422-ФЗ устанавливает для самозанятых граждан налоговый бонус, который по сути представляет собой льготу для физических лиц, избравших специальный налоговый режим. При регистрации такой гражданин получает сумму в 10 000 рублей. Она не подлежит выдаче наличными либо переводу на банковский счёт. Бонус предназначен исключительно для зачетов при уплате налога, что предоставляет возможность самозанятому лицу в течение неограниченного времени пропорционально уменьшать величину налоговых обязательств. До полного исчерпания суммы в 10 000 рублей гражданин может уплачивать налоги с дохода по пониженным ставкам, - объясняет Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Плательщик НПД, имея налоговый бонус, обязан уплачивать налоговые ставки в следующем размере: 3% от дохода при осуществлении деятельности с физическими лицами, и 4% при взаимодействии с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После исчерпания бонуса ставки увеличиваются до 4% и 6% соответственно. Учет оставшейся суммы осуществляется в автоматическом режиме через мобильное приложение “Мой налог”, которое производит расчет налога по установленным законодательством ставкам после окончания легального использования бонусной суммы.“Важно учесть тот факт, что такой бонус предоставляется самозанятому лишь один раз. Даже если сняться с налогового учета, а потом вновь зарегистрироваться в качестве самозанятого, то он заново начислен не будет”, - предупреждает Шамиль Алаев.Когда самозанятый может воспользоваться вычетомОднако есть случаи, когда у самозанятого есть право на вычет НДФЛ. По словам Елены Мехоношиной, эксперта онлайн бухгалтерии Контур.Эльба, гражданин может претендовать на него, если:Узнать, был ли НДФЛ за прошлый год, можно в личном кабинете физлица на сайте ФНС, раздел “Доходы”.“Если самозанятый параллельно с НПД платит ещё и НДФЛ с других своих доходов, например, работая по трудовому договору или договору ГПХ, он получает право на целый ряд налоговых вычетов. С их помощью можно вернуть часть оплаты за собственное образование или обучение своих детей, возместить стоимость лечения и ДМС, а также частично компенсировать ипотеку, занятия спортом или поездки в оздоровительные учреждения. Кроме того, гражданин может претендовать на вычеты и не работая по договору - главное, чтобы у него были доходы, облагаемые НДФЛ, например от продажи имущества или инвестирования”, - объясняет Анастасия Рязанцева, руководитель налоговой поддержки сервиса для безопасных сделок с проектными исполнителями Solar Staff.Однако, нужно иметь в виду, что сумма дохода, с которой можно вернуть налоги, ограничена. Например, при социальном вычете она может составлять не больше 150 000 рублей. В таком случае, при минимальной ставке в 13% вернуть получится 19 500 рублей. С 1 января 2025 года, с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, ставка для расчета налогового вычета индивидуальна для каждого налогоплательщика.Имущественный вычет рассчитывается несколько иначе: сумма, с которой можно вернуть налог составляет 2 млн рублей при покупке или строительстве жилья и 3 млн - при оформлении ипотеки. Особая ситуация и с инвестициями - предельный размер налогового вычета в этом случае рассчитывается по отдельному своду правил.- Также в скором времени появится новый вид вычетов: "налоговый кешбэк", который снижает ставку НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми. Однако он будет действовать при условии дохода не больше 1,5 прожиточных минимумов и ряде других условий, - отмечает эксперт.С 1 января 2025 года право на дополнительный вычет в размере 18 000 руб получили также граждане, успешно сдавшие нормы ГТО.Мнение экспертаОбеспечение доступности и простоты получения вычетов - это необходимый шаг со стороны налоговых органов для стимулирования экономической активности и повышения финансовой грамотности граждан.Георгий Габолаев, генеральный директор юридической компании “Группа-А”, отмечает:“Налоговый бонус в размере 10 000 рублей является существенной поддержкой для самозанятых, особенно на начальном этапе деятельности. Однако важно понимать, что он не освобождает от необходимости уплаты налога, а лишь временно снижает его ставку. Самозанятые, имеющие дополнительные доходы, облагаемые по ставке 13%, вправе воспользоваться стандартными налоговыми вычетами. Для этого необходимо соблюдать установленный порядок подачи декларации и предоставления подтверждающих документов”.- В случае продажи недвижимости, самозанятый также может получить стандартный налоговый вычет, если он платит НДФЛ с доходов от этой продажи. В случае работы по общей системе налогообложения, самозанятый заявляет вычеты при подаче налоговой декларации в конце года, в отличие от НПД, где налоги рассчитываются автоматически, - объясняет Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам ВсеЗаймыОнлайн.Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, рекомендует обратить внимание на то, что в случае применения спецрежима с доходов, облагаемых НПД, не взимаются не только НДФЛ, но и страховые взносы. Однако плательщики НПД вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

https://ria.ru/20250319/vychet-1984180033.html

https://ria.ru/20250322/lgoty-2006612793.html

https://ria.ru/20250316/nalog-1779466757.html

https://ria.ru/20250316/vychet-1987707140.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, самозанятые