В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад
В Каменске-Шахтинском задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
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"По версии следствия, 21 марта 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение детского сада, расположенного в городе Каменске-Шахтинском, где повредил входную дверь одного из кабинетов и, высказывая оскорбления и угрозы, демонстрировал нож", - сказал он.
Позже он сам покинул территорию детсада, никто не пострадал.
"В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий злоумышленник оперативно установлен и задержан", - отметил представитель ведомства. Во время допроса он дал признательные показания.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотических средств.
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