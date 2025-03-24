https://ria.ru/20250324/muzhchina-2006913757.html

В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад

В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад - РИА Новости, 24.03.2025

В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад

Правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:16:00+03:00

2025-03-24T12:16:00+03:00

2025-03-24T12:17:00+03:00

происшествия

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "По версии следствия, 21 марта 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение детского сада, расположенного в городе Каменске-Шахтинском, где повредил входную дверь одного из кабинетов и, высказывая оскорбления и угрозы, демонстрировал нож", - сказал он. Позже он сам покинул территорию детсада, никто не пострадал. "В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий злоумышленник оперативно установлен и задержан", - отметил представитель ведомства. Во время допроса он дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотических средств.

https://ria.ru/20250314/strelba-2005036194.html

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия