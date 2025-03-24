Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 24.03.2025 (обновлено: 12:17 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/muzhchina-2006913757.html
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад - РИА Новости, 24.03.2025
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад
Правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:16:00+03:00
2025-03-24T12:17:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "По версии следствия, 21 марта 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение детского сада, расположенного в городе Каменске-Шахтинском, где повредил входную дверь одного из кабинетов и, высказывая оскорбления и угрозы, демонстрировал нож", - сказал он. Позже он сам покинул территорию детсада, никто не пострадал. "В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий злоумышленник оперативно установлен и задержан", - отметил представитель ведомства. Во время допроса он дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотических средств.
https://ria.ru/20250314/strelba-2005036194.html
каменск-шахтинский
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад

В Каменске-Шахтинском задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
«
"По версии следствия, 21 марта 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение детского сада, расположенного в городе Каменске-Шахтинском, где повредил входную дверь одного из кабинетов и, высказывая оскорбления и угрозы, демонстрировал нож", - сказал он.
Позже он сам покинул территорию детсада, никто не пострадал.
"В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий злоумышленник оперативно установлен и задержан", - отметил представитель ведомства. Во время допроса он дал признательные показания.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотических средств.
Ситуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
У детсада в Новой Москве произошел конфликт со стрельбой
14 марта, 15:56
 
ПроисшествияКаменск-ШахтинскийРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала