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Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке
Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 24.03.2025
Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке
Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке в пятницу, отображение автобусов на сервисах "Яндекс.Карты" и "Транспорт Подмосковья" еще не возобновлено,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:30:00+03:00
2025-03-24T09:30:00+03:00
2025-03-24T09:30:00+03:00
московская область (подмосковье)
андрей майоров ("россети")
мострансавто
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке в пятницу, отображение автобусов на сервисах "Яндекс.Карты" и "Транспорт Подмосковья" еще не возобновлено, сообщил генеральный директор АО "Мострансавто" Андрей Майоров. "На Яндекс.Картах и в транспорте Подмосковья наши автобусы могут не отображаться. Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться", - написал Майоров в своем Telegram-канале. В Telegram-канале "Мострансавто" уточнили, что работы по скорейшему восстановлению работы всех сервисов ведутся. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте компании.
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московская область (подмосковье), андрей майоров ("россети"), мострансавто, яндекс, происшествия
Московская область (Подмосковье), Андрей Майоров ("Россети"), Мострансавто, Яндекс, Происшествия
Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке
Гендиректор Майоров: сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке