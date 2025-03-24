https://ria.ru/20250324/mostransavto-2006866838.html

Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке

Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 24.03.2025

Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке

Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке в пятницу, отображение автобусов на сервисах "Яндекс.Карты" и "Транспорт Подмосковья" еще не возобновлено,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:30:00+03:00

2025-03-24T09:30:00+03:00

2025-03-24T09:30:00+03:00

московская область (подмосковье)

андрей майоров ("россети")

мострансавто

яндекс

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сервера "Мострансавто" подверглись хакерской атаке в пятницу, отображение автобусов на сервисах "Яндекс.Карты" и "Транспорт Подмосковья" еще не возобновлено, сообщил генеральный директор АО "Мострансавто" Андрей Майоров. "На Яндекс.Картах и в транспорте Подмосковья наши автобусы могут не отображаться. Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться", - написал Майоров в своем Telegram-канале. В Telegram-канале "Мострансавто" уточнили, что работы по скорейшему восстановлению работы всех сервисов ведутся. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте компании.

https://ria.ru/20250130/mts-1996245376.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей майоров ("россети"), мострансавто, яндекс, происшествия