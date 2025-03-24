Рейтинг@Mail.ru
Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/moskva-2007051353.html
Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации
Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации - РИА Новости, 24.03.2025
Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации
С помощью активной поддержки столичного правительства местные компании по выпуску медоборудования инвестируют в собственное развитие, обновление станочного... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:20:00+03:00
2025-03-24T20:20:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007050530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abff21faf033a14b01fbc73c982c4966.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. С помощью активной поддержки столичного правительства местные компании по выпуску медоборудования инвестируют в собственное развитие, обновление станочного парка, что позволяет увеличивать объемы производства высокотехнологичных изделий для ключевых отраслей, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Так, в первом месяце текущего года московские производители на треть увеличили отгрузку облучающего и электротерапевтического оборудования."Сегодня свыше 300 столичных компаний выпускают лекарственные препараты и медизделия, востребованные как внутри московской агломерации, так и за ее пределами. В январе 2025 года производители облучающего и электротерапевтического медицинского оборудования отгрузили заказчикам продукции на 2,4 миллиарда рублей, что на треть больше показателей аналогичного периода предыдущего года", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Инженерный центр "АСК" специализируется на выпуске для радиоэлектронной сферы, а также для здравоохранения, оптики, телекоммуникаций. Предприятие производит решения для разработки высокотехнологичных устройств, включая кардиостимуляторы и диагностическое оборудование. В прошлом году компания значительно расширила производственные мощности. Этого удалось достичь с помощью покупки испытательного и измерительного оборудования. В планах предприятия в этом году нарастить производство в 2,5 раза.Как отметила руководитель административного управления Полина Малолетнева, с помощью ввода системы бережливого производства удалось оптимизировать процессы производства, уменьшить время выполнения заказов и увеличить общую эффективность работы."Эти улучшения позволили не только удовлетворить растущий спрос, но и предоставить клиентам еще более высококачественные услуги", - отметила Малолетнева.По ее словам, в прошлом году выпуск товаров компании вырос на 70%. Так, предприятие произвело более 5,2 тысячи наименований техники для радиоэлектроники, телекоммуникаций и здравоохранения.Другая московская компания - "Таглер" - выпускает более 70 различных видов импортозамещенного лабораторного оборудования. В числе прочего в ассортименте компании – медицинские центрифуги, боксы для ПЦР-диагностики, термореакторы и различного вида ультрафиолетовые облучатели. В прошлом году предприятие нарастило выпуск продукции более чем на 20%, если сравнивать показатели с 2023 годом.
https://ria.ru/20250320/moskva-2006284835.html
https://ria.ru/20250319/zavod-2005829255.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007050530_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ceca53f6ae8cd18073f3d506b5667f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Москва, Анатолий Гарбузов
Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации

Производители медоборудования столицы наращивают выпуск за счет модернизации

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводители медоборудования столицы наращивают выпуск за счет модернизации
Производители медоборудования столицы наращивают выпуск за счет модернизации - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. С помощью активной поддержки столичного правительства местные компании по выпуску медоборудования инвестируют в собственное развитие, обновление станочного парка, что позволяет увеличивать объемы производства высокотехнологичных изделий для ключевых отраслей, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Так, в первом месяце текущего года московские производители на треть увеличили отгрузку облучающего и электротерапевтического оборудования.
Создание препаратов для здоровья вен - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Москве предприятия создают препараты для здоровья вен
20 марта, 19:00
"Сегодня свыше 300 столичных компаний выпускают лекарственные препараты и медизделия, востребованные как внутри московской агломерации, так и за ее пределами. В январе 2025 года производители облучающего и электротерапевтического медицинского оборудования отгрузили заказчикам продукции на 2,4 миллиарда рублей, что на треть больше показателей аналогичного периода предыдущего года", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Инженерный центр "АСК" специализируется на выпуске для радиоэлектронной сферы, а также для здравоохранения, оптики, телекоммуникаций. Предприятие производит решения для разработки высокотехнологичных устройств, включая кардиостимуляторы и диагностическое оборудование. В прошлом году компания значительно расширила производственные мощности. Этого удалось достичь с помощью покупки испытательного и измерительного оборудования. В планах предприятия в этом году нарастить производство в 2,5 раза.
Как отметила руководитель административного управления Полина Малолетнева, с помощью ввода системы бережливого производства удалось оптимизировать процессы производства, уменьшить время выполнения заказов и увеличить общую эффективность работы.
"Эти улучшения позволили не только удовлетворить растущий спрос, но и предоставить клиентам еще более высококачественные услуги", - отметила Малолетнева.
По ее словам, в прошлом году выпуск товаров компании вырос на 70%. Так, предприятие произвело более 5,2 тысячи наименований техники для радиоэлектроники, телекоммуникаций и здравоохранения.
Другая московская компания - "Таглер" - выпускает более 70 различных видов импортозамещенного лабораторного оборудования. В числе прочего в ассортименте компании – медицинские центрифуги, боксы для ПЦР-диагностики, термореакторы и различного вида ультрафиолетовые облучатели. В прошлом году предприятие нарастило выпуск продукции более чем на 20%, если сравнивать показатели с 2023 годом.
Столичный завод Биннофарм Групп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Московское фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса
19 марта, 09:13
 
МоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала