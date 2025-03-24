https://ria.ru/20250324/moskva-2007051353.html

Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации

Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации - РИА Новости, 24.03.2025

Производители медтоваров Москвы наращивают выпуск за счет модернизации

С помощью активной поддержки столичного правительства местные компании по выпуску медоборудования инвестируют в собственное развитие, обновление станочного... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:20:00+03:00

2025-03-24T20:20:00+03:00

2025-03-24T20:20:00+03:00

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. С помощью активной поддержки столичного правительства местные компании по выпуску медоборудования инвестируют в собственное развитие, обновление станочного парка, что позволяет увеличивать объемы производства высокотехнологичных изделий для ключевых отраслей, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Так, в первом месяце текущего года московские производители на треть увеличили отгрузку облучающего и электротерапевтического оборудования."Сегодня свыше 300 столичных компаний выпускают лекарственные препараты и медизделия, востребованные как внутри московской агломерации, так и за ее пределами. В январе 2025 года производители облучающего и электротерапевтического медицинского оборудования отгрузили заказчикам продукции на 2,4 миллиарда рублей, что на треть больше показателей аналогичного периода предыдущего года", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Инженерный центр "АСК" специализируется на выпуске для радиоэлектронной сферы, а также для здравоохранения, оптики, телекоммуникаций. Предприятие производит решения для разработки высокотехнологичных устройств, включая кардиостимуляторы и диагностическое оборудование. В прошлом году компания значительно расширила производственные мощности. Этого удалось достичь с помощью покупки испытательного и измерительного оборудования. В планах предприятия в этом году нарастить производство в 2,5 раза.Как отметила руководитель административного управления Полина Малолетнева, с помощью ввода системы бережливого производства удалось оптимизировать процессы производства, уменьшить время выполнения заказов и увеличить общую эффективность работы."Эти улучшения позволили не только удовлетворить растущий спрос, но и предоставить клиентам еще более высококачественные услуги", - отметила Малолетнева.По ее словам, в прошлом году выпуск товаров компании вырос на 70%. Так, предприятие произвело более 5,2 тысячи наименований техники для радиоэлектроники, телекоммуникаций и здравоохранения.Другая московская компания - "Таглер" - выпускает более 70 различных видов импортозамещенного лабораторного оборудования. В числе прочего в ассортименте компании – медицинские центрифуги, боксы для ПЦР-диагностики, термореакторы и различного вида ультрафиолетовые облучатели. В прошлом году предприятие нарастило выпуск продукции более чем на 20%, если сравнивать показатели с 2023 годом.

https://ria.ru/20250320/moskva-2006284835.html

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москва, анатолий гарбузов