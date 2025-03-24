https://ria.ru/20250324/moskva-2006989498.html

Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве

Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве - РИА Новости, 24.03.2025

Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве

Неизвестный "заминировал" торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы, эвакуация пока не проводится, рассказал РИА... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:04:00+03:00

2025-03-24T16:04:00+03:00

2025-03-24T16:04:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844133260_0:24:2934:1674_1920x0_80_0_0_849038e657d2d065dbb9732fbfbd3523.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы, эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" по адресу: Пресненская набережная, дом 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке помещений здания. Эвакуация посетителей и персонала пока не проводится. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250205/moskva-1997532151.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия