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Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
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16:04 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/moskva-2006989498.html
Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве
Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве
Неизвестный "заминировал" торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы, эвакуация пока не проводится, рассказал РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:04:00+03:00
2025-03-24T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы, эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" по адресу: Пресненская набережная, дом 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке помещений здания. Эвакуация посетителей и персонала пока не проводится. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия
Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве

В экстренные службы поступил звонок с угрозой взрыва в ТРЦ "Афимолл Сити"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКинолог с собакой рядом с ТРЦ "Афимолл Сити"
Кинолог с собакой рядом с ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кинолог с собакой рядом с ТРЦ "Афимолл Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы, эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" по адресу: Пресненская набережная, дом 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке помещений здания. Эвакуация посетителей и персонала пока не проводится.
Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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