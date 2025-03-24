https://ria.ru/20250324/moskva-2006946404.html

Ликсутов: производство лифтов в Москве выросло почти на 10 процентов

Ликсутов: производство лифтов в Москве выросло почти на 10 процентов - РИА Новости, 24.03.2025

Ликсутов: производство лифтов в Москве выросло почти на 10 процентов

В январе текущего года московские промышленники нарастили выпуск лифтов почти на 10% благодаря активной поддержке отрасли со стороны города, заявил заместитель... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:30:00+03:00

2025-03-24T14:30:00+03:00

2025-03-24T14:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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россия

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технологии

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В январе текущего года московские промышленники нарастили выпуск лифтов почти на 10% благодаря активной поддержке отрасли со стороны города, заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Лифтостроение занимает важное место в промышленном секторе Москвы, обеспечивает необходимым оборудованием как столичный рынок, так и другие регионы России. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает отрасль, благодаря чему предприятия создают инновационные модели лифтов, реализуют уникальные проекты и регулярно наращивают выпуск устройств. В январе 2025 года в столице выпустили около тысячи подъемных машин, что на 9,5% превышает результаты аналогичного периода 2024-го", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что поддержка городских властей включает более 20 финансовых и нефинансовых инструментов. Среди них – льготное инвесткредитование от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, присвоение специальных статусов, а также возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) и прочие проекты."В прошлом году город включил в состав особой экономической зоны "Технополис Москва" территорию Карачаровского механического завода – одного из ведущих отечественных производителей лифтового оборудования. Сегодня на его базе успешно формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения – первый в России. Он позволит ускорить развитие и локализацию производства необходимых стране машин и их компонентов", – сказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП столицы Анатолий Гарбузов.На сегодняшний день Карачаровский механический завод приступил к первому этапу модернизации производственной площадки, в рамках которой свыше 100 единиц устаревшего оборудования будет заменено на современные центры и линии. Это позволит расширить линейку выпускаемой продукции и нарастить производственные объемы более чем до 5 тысяч лифтов в год, а в перспективе – наладить выпуск более 10 тысяч подъемных устройств и обеспечить рынок необходимыми компонентами.Кроме того, в мегаполисе работает "Щербинский лифтостроительный завод". С момента основания на предприятии изготовили более 250 тысяч машин. При этом, помимо выпуска серийных моделей, предприятие реализовывает уникальные проекты.Так, в 2025 году компания изготовит 100 специализированных подъемников для ветроэнергетических установок госкорпорации "Росатом". Они предназначены для обслуживающего персонала и перемещения грузов внутри ветроэнергетических установок высотой свыше 90 метров. Новые подъемники могут перемещать груз в 240 килограммов со скоростью 18 метров в минуту. При этом, они имеют инновационную конструкцию, которая позволяет производить монтаж параллельно с постройкой самой башни ветрогенератора.Ранее Ликсутов сообщал, что московские предприятия, специализирующиеся на выпуске медицинских изделий, нарастили производство продукции на 36% в январе текущего года.

https://ria.ru/20250323/tekhnopolis-2006764204.html

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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , максим ликсутов , россия, сергей собянин, технологии