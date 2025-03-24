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Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству

Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 24.03.2025

Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству

Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о противодействии телефонному мошенничеству, его... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:52:00+03:00

2025-03-24T14:52:00+03:00

2025-03-24T14:52:00+03:00

сергей боярский

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о противодействии телефонному мошенничеству, его могут рассмотреть во вторник, сообщил глава комитета ГД по ИТ Сергей Боярский в Telegram-канале. "Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел поступившие поправки к законопроекту о мерах борьбы с телефонным мошенничеством. Всего поступили 22 поправки, из них 21 мы будем рекомендовать палате принять. Законопроект выносим на второе чтение, которое состоится завтра", - написал Боярский. В пресс-службе комитета ГД по информполитике уточнили РИА Новости, что комитет рекомендовал Госдуме принять проект во втором чтении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей боярский, госдума рф, россия, общество