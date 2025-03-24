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Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 24.03.2025
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14:52 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006965253.html
Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству
Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 24.03.2025
Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству
Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о противодействии телефонному мошенничеству, его... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:52:00+03:00
2025-03-24T14:52:00+03:00
сергей боярский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о противодействии телефонному мошенничеству, его могут рассмотреть во вторник, сообщил глава комитета ГД по ИТ Сергей Боярский в Telegram-канале. "Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел поступившие поправки к законопроекту о мерах борьбы с телефонным мошенничеством. Всего поступили 22 поправки, из них 21 мы будем рекомендовать палате принять. Законопроект выносим на второе чтение, которое состоится завтра", - написал Боярский. В пресс-службе комитета ГД по информполитике уточнили РИА Новости, что комитет рекомендовал Госдуме принять проект во втором чтении.
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сергей боярский, госдума рф, россия, общество
Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия, Общество
Комитет ГД одобрил проект о противодействии телефонному мошенничеству

Комитет ГД рекомендовал принять проект с мерами против телефонного мошенничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о противодействии телефонному мошенничеству, его могут рассмотреть во вторник, сообщил глава комитета ГД по ИТ Сергей Боярский в Telegram-канале.
"Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел поступившие поправки к законопроекту о мерах борьбы с телефонным мошенничеством. Всего поступили 22 поправки, из них 21 мы будем рекомендовать палате принять. Законопроект выносим на второе чтение, которое состоится завтра", - написал Боярский.
В пресс-службе комитета ГД по информполитике уточнили РИА Новости, что комитет рекомендовал Госдуме принять проект во втором чтении.
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