Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:21 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/moldavija-2007046602.html
В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы
В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы - РИА Новости, 24.03.2025
В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы
Молдавский координационный комитет "Победа" призывает политические силы страны объединиться в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:21:00+03:00
2025-03-24T19:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
румыния
венгрия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Молдавский координационный комитет "Победа" призывает политические силы страны объединиться в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а не проводить множество отдельных акций. "Наблюдая за проведением мероприятий, посвященных юбилею Победы в регионах нашей страны, получая звонки и вопросы от наших единомышленников - от простых граждан, я, в очередной раз беру на себя смелость призвать общественно-политические силы к объединению. Наши предки били врага единым фронтом, а их наследники отмечают праздник отдельно друг от друга, живя в одной стране", - написал в Telegram-канале лидер комитета Алексей Петрович. По его словам, несколько возложений цветов за день к одному и томе же памятнику не делают память сильнее. "До Дня Великой Победы остаётся чуть более месяца. Молдавский народ заслуживает того, чтобы встретить этот священный праздник достойно, не партийными группами, а единым строем Наследников Победы", - призвал Петрович. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250318/moldavija-2005734387.html
https://ria.ru/20250220/kishinev-2000667810.html
молдавия
румыния
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, венгрия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы

В Молдавии призвали политические силы объединиться в праздновании юбилея Победы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Молдавский координационный комитет "Победа" призывает политические силы страны объединиться в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а не проводить множество отдельных акций.
"Наблюдая за проведением мероприятий, посвященных юбилею Победы в регионах нашей страны, получая звонки и вопросы от наших единомышленников - от простых граждан, я, в очередной раз беру на себя смелость призвать общественно-политические силы к объединению. Наши предки били врага единым фронтом, а их наследники отмечают праздник отдельно друг от друга, живя в одной стране", - написал в Telegram-канале лидер комитета Алексей Петрович.
Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Молдавии в честь 80-летия Победы организуют сотни мероприятий
18 марта, 15:39
По его словам, несколько возложений цветов за день к одному и томе же памятнику не делают память сильнее.
"До Дня Великой Победы остаётся чуть более месяца. Молдавский народ заслуживает того, чтобы встретить этот священный праздник достойно, не партийными группами, а единым строем Наследников Победы", - призвал Петрович.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Молдавии начали подготовку к празднованию 80-летия Победы
20 февраля, 23:24
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияРумынияВенгрия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала