https://ria.ru/20250324/moldavija-2007046602.html

В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы

В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы - РИА Новости, 24.03.2025

В Молдавии призвали политические силы объединиться для празднования Победы

Молдавский координационный комитет "Победа" призывает политические силы страны объединиться в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:21:00+03:00

2025-03-24T19:21:00+03:00

2025-03-24T19:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

румыния

венгрия

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Молдавский координационный комитет "Победа" призывает политические силы страны объединиться в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а не проводить множество отдельных акций. "Наблюдая за проведением мероприятий, посвященных юбилею Победы в регионах нашей страны, получая звонки и вопросы от наших единомышленников - от простых граждан, я, в очередной раз беру на себя смелость призвать общественно-политические силы к объединению. Наши предки били врага единым фронтом, а их наследники отмечают праздник отдельно друг от друга, живя в одной стране", - написал в Telegram-канале лидер комитета Алексей Петрович. По его словам, несколько возложений цветов за день к одному и томе же памятнику не делают память сильнее. "До Дня Великой Победы остаётся чуть более месяца. Молдавский народ заслуживает того, чтобы встретить этот священный праздник достойно, не партийными группами, а единым строем Наследников Победы", - призвал Петрович. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250318/moldavija-2005734387.html

https://ria.ru/20250220/kishinev-2000667810.html

молдавия

румыния

венгрия

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в мире, молдавия, румыния, венгрия, 80-летие победы в великой отечественной войне