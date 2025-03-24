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Войска группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР
Войска группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР - РИА Новости, 24.03.2025
Войска группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:09:00+03:00
2025-03-24T13:09:00+03:00
2025-03-24T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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зверево
красноармейск
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, зверево, красноармейск, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Зверево, Красноармейск, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР
МО: ВСУ в зоне действия группировки Центр потеряли до 460 боевиков