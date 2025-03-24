https://ria.ru/20250324/mo-2006928161.html

Войска группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР

Войска группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР - РИА Новости, 24.03.2025

Войска группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:09:00+03:00

2025-03-24T13:09:00+03:00

2025-03-24T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

зверево

красноармейск

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

зверево

красноармейск

димитров

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, зверево, красноармейск, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)