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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера" - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 24.03.2025 (обновлено: 13:17 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/mo-2006927861.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера" - РИА Новости, 24.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:07:00+03:00
2025-03-24T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Красноаолье Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), франция
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Франция
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"

МО: потери ВСУ в зоне Севера составили свыше 175 боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета группировки войск "Север"
Боевая работа расчета 120мм миномета группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета группировки войск "Север" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Красноаолье Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Франция
 
 
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