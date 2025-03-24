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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера" - РИА Новости, 24.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:07:00+03:00
2025-03-24T13:07:00+03:00
2025-03-24T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Красноаолье Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), франция
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Франция
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"
МО: потери ВСУ в зоне Севера составили свыше 175 боевиков