https://ria.ru/20250324/mo-2006927861.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера" - РИА Новости, 24.03.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Севера"

Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:07:00+03:00

2025-03-24T13:07:00+03:00

2025-03-24T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565592_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_98f74e5966482aa1e11e7214d8802e48.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и одного полка на белгородском направлении, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Красноаолье Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), франция