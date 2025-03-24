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Москва и Минск осудили приостановку участия в фонде жертв нацизма в ФРГ - РИА Новости, 24.03.2025
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18:56 24.03.2025 (обновлено: 19:12 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/minsk-2007037374.html
Москва и Минск осудили приостановку участия в фонде жертв нацизма в ФРГ
Москва и Минск осудили приостановку участия в фонде жертв нацизма в ФРГ - РИА Новости, 24.03.2025
Москва и Минск осудили приостановку участия в фонде жертв нацизма в ФРГ
Минск и Москва считают неуважением к пострадавшим от фашизма народам планы приостановить членство Белоруссии и России в попечительском совете германского фонда... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:56:00+03:00
2025-03-24T19:12:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
восточная европа
минск
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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Минск и Москва считают неуважением к пострадавшим от фашизма народам планы приостановить членство Белоруссии и России в попечительском совете германского фонда "Память, ответственность и будущее", созданном в интересах жертв нацизма из государств Центральной и Восточной Европы, говорится в их совместном заявлении. "Руководство германского Фонда "Память, ответственность и будущее" планирует приостановить членство Республики Беларусь и Российской Федерации в попечительском совете этой организации. Как известно, указанный фонд создавался в том числе при поддержке белорусской и российской сторон в качестве специализированной структуры в интересах жертв нацизма из государств Центральной и Восточной Европы, прежде всего из Беларуси, России и Украины как наиболее пострадавших от фашистской оккупации территорий СССР", - говорится в документе. Текст совместного заявления государств – участников договора о создании Союзного государства в связи с планами по приостановлению членства Белоруссии и РФ в попечительском совете германского фонда распространил белорусский МИД. В заявлении отмечается, что под надуманными предлогами фонд поставил под сомнение дальнейшее участие Белоруссии и России в его деятельности, поскольку белорусские и российские представители якобы подвергают опасности "реализацию уставных целей фонда, его интересы и репутацию, и даже создают угрозу безопасности лиц, участвующих в осуществлении проектов фонда". "Рассматриваем эту затеянную германской стороной возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам, жертвам нацизма и их потомкам. В последние годы деятельность Фонда кардинально трансформировалась и приобрела чётко выраженный антибелорусский и антироссийский характер. Полностью обесценились его первоначальные цели содействовать примирению и укреплению взаимопонимания между народами, поддерживать выживших жертв национал-социалистского режима", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что белорусская и российская стороны решительно осуждают эти "циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политэлитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти".
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в мире, белоруссия, россия, восточная европа, минск
В мире, Белоруссия, Россия, Восточная Европа, Минск
Москва и Минск осудили приостановку участия в фонде жертв нацизма в ФРГ

РФ и Белоруссия осудили планы приостановить членство в фонде жертв нацизма в ФРГ

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 24 мар – РИА Новости. Минск и Москва считают неуважением к пострадавшим от фашизма народам планы приостановить членство Белоруссии и России в попечительском совете германского фонда "Память, ответственность и будущее", созданном в интересах жертв нацизма из государств Центральной и Восточной Европы, говорится в их совместном заявлении.
"Руководство германского Фонда "Память, ответственность и будущее" планирует приостановить членство Республики Беларусь и Российской Федерации в попечительском совете этой организации. Как известно, указанный фонд создавался в том числе при поддержке белорусской и российской сторон в качестве специализированной структуры в интересах жертв нацизма из государств Центральной и Восточной Европы, прежде всего из Беларуси, России и Украины как наиболее пострадавших от фашистской оккупации территорий СССР", - говорится в документе.
Текст совместного заявления государств – участников договора о создании Союзного государства в связи с планами по приостановлению членства Белоруссии и РФ в попечительском совете германского фонда распространил белорусский МИД.
В заявлении отмечается, что под надуманными предлогами фонд поставил под сомнение дальнейшее участие Белоруссии и России в его деятельности, поскольку белорусские и российские представители якобы подвергают опасности "реализацию уставных целей фонда, его интересы и репутацию, и даже создают угрозу безопасности лиц, участвующих в осуществлении проектов фонда".
"Рассматриваем эту затеянную германской стороной возню как неуважение к пострадавшим от немецкого фашизма странам и народам, жертвам нацизма и их потомкам. В последние годы деятельность Фонда кардинально трансформировалась и приобрела чётко выраженный антибелорусский и антироссийский характер. Полностью обесценились его первоначальные цели содействовать примирению и укреплению взаимопонимания между народами, поддерживать выживших жертв национал-социалистского режима", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что белорусская и российская стороны решительно осуждают эти "циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политэлитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти".
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