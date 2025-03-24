https://ria.ru/20250324/minoborony-2007000214.html

В Приморье разбился штурмовик Су-25

В Приморье разбился штурмовик Су-25 - РИА Новости, 24.03.2025

В Приморье разбился штурмовик Су-25

В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, его пилоту удалось катапультироваться, заявили в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:35:00+03:00

2025-03-24T16:35:00+03:00

2025-03-24T16:35:00+03:00

происшествия

приморский край

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, его пилоту удалось катапультироваться, заявили в Министерстве обороны."24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался", — уточнили в военном ведомстве.По данным Минобороны, участники поисково-спасательной группы нашли летчика на месте приземления и эвакуировали. Его жизни ничего не угрожает. Самолет совершал полет без боевого комплекта и упал в безлюдной местности. На земле не зафиксировали разрешений.Предположительно, авария произошла из-за технической неисправности. В ситуации предстоит разобраться комиссии ВКС России.

https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html

приморский край

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происшествия, приморский край, россия, воздушно-космические силы россии, су-25