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В Приморье разбился штурмовик Су-25 - РИА Новости, 24.03.2025
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16:35 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/minoborony-2007000214.html
В Приморье разбился штурмовик Су-25
В Приморье разбился штурмовик Су-25 - РИА Новости, 24.03.2025
В Приморье разбился штурмовик Су-25
В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, его пилоту удалось катапультироваться, заявили в Министерстве обороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:35:00+03:00
2025-03-24T16:35:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, его пилоту удалось катапультироваться, заявили в Министерстве обороны."24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался", — уточнили в военном ведомстве.По данным Минобороны, участники поисково-спасательной группы нашли летчика на месте приземления и эвакуировали. Его жизни ничего не угрожает. Самолет совершал полет без боевого комплекта и упал в безлюдной местности. На земле не зафиксировали разрешений.Предположительно, авария произошла из-за технической неисправности. В ситуации предстоит разобраться комиссии ВКС России.
https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html
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происшествия, приморский край, россия, воздушно-космические силы россии, су-25
Происшествия, Приморский край, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25
В Приморье разбился штурмовик Су-25

Минобороны сообщило, что Су-25 потерпел крушение в Приморье, пилот выжил

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае разбился штурмовик Су-25, его пилоту удалось катапультироваться, заявили в Министерстве обороны.
"24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался", — уточнили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, участники поисково-спасательной группы нашли летчика на месте приземления и эвакуировали. Его жизни ничего не угрожает. Самолет совершал полет без боевого комплекта и упал в безлюдной местности. На земле не зафиксировали разрешений.
Предположительно, авария произошла из-за технической неисправности. В ситуации предстоит разобраться комиссии ВКС России.
Место крушения вертолета Ми-28 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
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ПроисшествияПриморский крайРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
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