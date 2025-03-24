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В ТПП предложили механизм антимонопольного контроля за западными брендами - РИА Новости, 24.03.2025
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12:33 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/mekhanizm-2006917250.html
В ТПП предложили механизм антимонопольного контроля за западными брендами
В ТПП предложили механизм антимонопольного контроля за западными брендами - РИА Новости, 24.03.2025
В ТПП предложили механизм антимонопольного контроля за западными брендами
Российским властям, чтобы не допустить захвата рыночных ниш при возможном возвращении в страну западных брендов, может потребоваться создать специальный... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:33:00+03:00
2025-03-24T12:33:00+03:00
экономика
россия
сергей катырин
владимир путин
денис мантуров
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российским властям, чтобы не допустить захвата рыночных ниш при возможном возвращении в страну западных брендов, может потребоваться создать специальный механизм антимонопольного контроля, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Важно не допустить захвата рыночных ниш, которые уже заняты российскими предприятиями", - сказал он. "Возможно введение механизмов антимонопольного контроля, которые не позволят иностранным брендам вытеснять отечественных производителей, используя агрессивные методы конкуренции", - подчеркнул Катырин. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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экономика, россия, сергей катырин, владимир путин, денис мантуров, торгово-промышленная палата рф
Экономика, Россия, Сергей Катырин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Торгово-промышленная палата РФ
В ТПП предложили механизм антимонопольного контроля за западными брендами

Глава ТПП Катырин: России может потребоваться механизм антимонопольного контроля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТоргово-промышленная палата в Москве
Торгово-промышленная палата в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Торгово-промышленная палата в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российским властям, чтобы не допустить захвата рыночных ниш при возможном возвращении в страну западных брендов, может потребоваться создать специальный механизм антимонопольного контроля, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Важно не допустить захвата рыночных ниш, которые уже заняты российскими предприятиями", - сказал он.
"Возможно введение механизмов антимонопольного контроля, которые не позволят иностранным брендам вытеснять отечественных производителей, используя агрессивные методы конкуренции", - подчеркнул Катырин.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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ЭкономикаРоссияСергей КатыринВладимир ПутинДенис МантуровТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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