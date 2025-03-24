https://ria.ru/20250324/malkov-2007054986.html

Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20%

Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20% - РИА Новости, 24.03.2025

Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20%

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что объем инвестиций в регионе за 2024 год увеличился на 20%, всего реализуется более 100 инвестпроектов. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:08:00+03:00

2025-03-24T20:08:00+03:00

2025-03-24T20:08:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что объем инвестиций в регионе за 2024 год увеличился на 20%, всего реализуется более 100 инвестпроектов. "В области очень успешно развивается реальный сектор... За прошлый год ожидаем ВРП (валовой региональный продукт – ред.) на уровне 103,1%. Темп роста в промышленности у нас почти 10%. По этому показателю у нас 14 место в стране и четвертое – в ЦФО. По индексу производства сельского хозяйства… третья позиция в ЦФО. Инвестиции за год - 133 миллиарда (рублей - ред.), рост больше 20%", - сообщил губернатор в ходе отчета в региональной думе о результатах деятельности правительства области в 2024 году. Малков отметил, что по динамике улучшения инвестклимата Рязанская область вошла в пятерку лидеров среди субъектов РФ. В регионе реализуется более 100 инвестпроектов на сумму около 310 миллиардов рублей. Кроме того, продолжил глава региона, в области ведется серьезная работа по улучшению качества медицинской помощи гражданам. В частности, построен 31 фельдшерско-акушерский пункт и две амбулатории, в Скопине открыт региональный сосудистый центр, выполнен капремонт 30 объектов здравоохранения, приведен в порядок госпиталь для ветеранов войн. Приобретено почти 300 единиц нового оборудования, 48 автомобилей. Заменено более 100 стоматологических установок, уточнил губернатор. Особое внимание Малков акцентировал на помощи бойцам и ветеранам СВО и их близким. В области трудоустроено 80% жителей, вернувшихся со спецоперации, выделяются земельные участки. Регион первым в России совместно с фондом "Защитники Отечества" организовал Форум трудовой адаптации. Практика тиражируется в других регионах страны. Также область одна из первых ввела программу обучения "Герои62". Аналогичная запускается для жен и матерей защитников Отечества. В каждом медучреждении назначен врач, ответственный за сопровождение ветеранов и членов их семей. В реабилитации задействованы практически все медучреждения. Губернатор также поднял тему 80-летия Великой Победы. Участники Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и труженики тыла к 9 мая получат материальную поддержку из областного бюджета по 80 тысяч и 55 тысяч рублей в зависимости от статуса. До Дня Победы завершится исполнение поручения президента РФ о присвоении звания почетного гражданина всем фронтовикам Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250321/masshtabirovativshijsja-2006574564.html

https://ria.ru/20250318/dopsoglashenie-2005821416.html

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