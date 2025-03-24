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Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20% - РИА Новости, 24.03.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
20:08 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/malkov-2007054986.html
Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20%
Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20% - РИА Новости, 24.03.2025
Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20%
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что объем инвестиций в регионе за 2024 год увеличился на 20%, всего реализуется более 100 инвестпроектов. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:08:00+03:00
2025-03-24T20:08:00+03:00
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что объем инвестиций в регионе за 2024 год увеличился на 20%, всего реализуется более 100 инвестпроектов. "В области очень успешно развивается реальный сектор... За прошлый год ожидаем ВРП (валовой региональный продукт – ред.) на уровне 103,1%. Темп роста в промышленности у нас почти 10%. По этому показателю у нас 14 место в стране и четвертое – в ЦФО. По индексу производства сельского хозяйства… третья позиция в ЦФО. Инвестиции за год - 133 миллиарда (рублей - ред.), рост больше 20%", - сообщил губернатор в ходе отчета в региональной думе о результатах деятельности правительства области в 2024 году. Малков отметил, что по динамике улучшения инвестклимата Рязанская область вошла в пятерку лидеров среди субъектов РФ. В регионе реализуется более 100 инвестпроектов на сумму около 310 миллиардов рублей. Кроме того, продолжил глава региона, в области ведется серьезная работа по улучшению качества медицинской помощи гражданам. В частности, построен 31 фельдшерско-акушерский пункт и две амбулатории, в Скопине открыт региональный сосудистый центр, выполнен капремонт 30 объектов здравоохранения, приведен в порядок госпиталь для ветеранов войн. Приобретено почти 300 единиц нового оборудования, 48 автомобилей. Заменено более 100 стоматологических установок, уточнил губернатор. Особое внимание Малков акцентировал на помощи бойцам и ветеранам СВО и их близким. В области трудоустроено 80% жителей, вернувшихся со спецоперации, выделяются земельные участки. Регион первым в России совместно с фондом "Защитники Отечества" организовал Форум трудовой адаптации. Практика тиражируется в других регионах страны. Также область одна из первых ввела программу обучения "Герои62". Аналогичная запускается для жен и матерей защитников Отечества. В каждом медучреждении назначен врач, ответственный за сопровождение ветеранов и членов их семей. В реабилитации задействованы практически все медучреждения. Губернатор также поднял тему 80-летия Великой Победы. Участники Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и труженики тыла к 9 мая получат материальную поддержку из областного бюджета по 80 тысяч и 55 тысяч рублей в зависимости от статуса. До Дня Победы завершится исполнение поручения президента РФ о присвоении звания почетного гражданина всем фронтовикам Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250321/masshtabirovativshijsja-2006574564.html
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рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков
Объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год вырос на 20%

Малков: объем инвестиций в Рязанской области за 2024 год увеличился на 20%

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что объем инвестиций в регионе за 2024 год увеличился на 20%, всего реализуется более 100 инвестпроектов.
"В области очень успешно развивается реальный сектор... За прошлый год ожидаем ВРП (валовой региональный продукт – ред.) на уровне 103,1%. Темп роста в промышленности у нас почти 10%. По этому показателю у нас 14 место в стране и четвертое – в ЦФО. По индексу производства сельского хозяйства… третья позиция в ЦФО. Инвестиции за год - 133 миллиарда (рублей - ред.), рост больше 20%", - сообщил губернатор в ходе отчета в региональной думе о результатах деятельности правительства области в 2024 году.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Малков: запущенный в Рязани проект "СВОй бизнес" будет масштабироваться
21 марта, 19:26
Малков отметил, что по динамике улучшения инвестклимата Рязанская область вошла в пятерку лидеров среди субъектов РФ. В регионе реализуется более 100 инвестпроектов на сумму около 310 миллиардов рублей.
Кроме того, продолжил глава региона, в области ведется серьезная работа по улучшению качества медицинской помощи гражданам. В частности, построен 31 фельдшерско-акушерский пункт и две амбулатории, в Скопине открыт региональный сосудистый центр, выполнен капремонт 30 объектов здравоохранения, приведен в порядок госпиталь для ветеранов войн. Приобретено почти 300 единиц нового оборудования, 48 автомобилей. Заменено более 100 стоматологических установок, уточнил губернатор.
Особое внимание Малков акцентировал на помощи бойцам и ветеранам СВО и их близким. В области трудоустроено 80% жителей, вернувшихся со спецоперации, выделяются земельные участки. Регион первым в России совместно с фондом "Защитники Отечества" организовал Форум трудовой адаптации. Практика тиражируется в других регионах страны. Также область одна из первых ввела программу обучения "Герои62". Аналогичная запускается для жен и матерей защитников Отечества. В каждом медучреждении назначен врач, ответственный за сопровождение ветеранов и членов их семей. В реабилитации задействованы практически все медучреждения.
Губернатор также поднял тему 80-летия Великой Победы. Участники Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и труженики тыла к 9 мая получат материальную поддержку из областного бюджета по 80 тысяч и 55 тысяч рублей в зависимости от статуса. До Дня Победы завершится исполнение поручения президента РФ о присвоении звания почетного гражданина всем фронтовикам Великой Отечественной войны.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Рязанская область и Росавтодор подписали допсоглашение о развитии дорог
18 марта, 20:19
 
Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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