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В Махачкале женщина умерла после операции в частной клинике
В Махачкале женщина умерла после операции в частной клинике - РИА Новости, 24.03.2025
В Махачкале женщина умерла после операции в частной клинике
Женщина умерла после проведения ей операции в частной клинике в Махачкале, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:02:00+03:00
2025-03-24T15:02:00+03:00
2025-03-24T15:02:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 24 мар - РИА Новости. Женщина умерла после проведения ей операции в частной клинике в Махачкале, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. По данным следствия, 10 марта в лечебно-диагностический центр в Махачкале обратилась местная жительница. В тот же день женщине провели операцию, после которой ее перевели в палату интенсивной терапии. Однако в течение суток состояние пациентки резко ухудшилось, что привело к остановке сердца. По факту смерти пациентки в частной клинике в Махачкале была организована доследственная проверка. "Следователи возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/operatsiya-1972181895.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале женщина умерла после операции в частной клинике
В Махачкале женщина умерла после операции в частной клинике, СК возбудил дело