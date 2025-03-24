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Центр "Мой бизнес" обучил 740 магаданских предпринимателей - РИА Новости, 24.03.2025
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Твой бизнес
 
15:20 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/magadan-2006976585.html
Центр "Мой бизнес" обучил 740 магаданских предпринимателей
Центр "Мой бизнес" обучил 740 магаданских предпринимателей - РИА Новости, 24.03.2025
Центр "Мой бизнес" обучил 740 магаданских предпринимателей
Центр "Мой бизнес" организовал образовательные мероприятия для 740 предпринимателей Магаданской области в рамках федерального проекта "Создание условий для... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:20:00+03:00
2025-03-24T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" организовал образовательные мероприятия для 740 предпринимателей Магаданской области в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", сообщает пресс-служба правительства региона. Участниками были физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, и начинающие владельцы бизнеса. Среди мероприятий были акселераторы, вебинары, деловые игры и конкурсы, семинары и тренинги, форумы и другое. Также субъектам предоставлялись консультации различного характера – 132 обращения. Кроме этого, центр помог 46 людям. Среди них 21 человек посетил консультацию по вопросам финансового планирования. Вопросами правового обеспечения деятельности СМСП и услугами по составлению бизнес-плана интересовалось по одному участнику. Консультацией по популяризации (изготовлению информационно-методических материалов (буклетов); баннеров, растяжек) воспользовалось 13 человек, а встречи по бухгалтерскому сопровождению посетило десять участников.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Магаданская область
Центр "Мой бизнес" обучил 740 магаданских предпринимателей

Центр "Мой бизнес" провел ряд мероприятий для 740 магаданских предпринимателей

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Крылов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" организовал образовательные мероприятия для 740 предпринимателей Магаданской области в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками были физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, и начинающие владельцы бизнеса.
Среди мероприятий были акселераторы, вебинары, деловые игры и конкурсы, семинары и тренинги, форумы и другое. Также субъектам предоставлялись консультации различного характера – 132 обращения.
Кроме этого, центр помог 46 людям. Среди них 21 человек посетил консультацию по вопросам финансового планирования. Вопросами правового обеспечения деятельности СМСП и услугами по составлению бизнес-плана интересовалось по одному участнику. Консультацией по популяризации (изготовлению информационно-методических материалов (буклетов); баннеров, растяжек) воспользовалось 13 человек, а встречи по бухгалтерскому сопровождению посетило десять участников.
Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области
21 марта, 13:45
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМагаданская область
 
 
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