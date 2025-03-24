https://ria.ru/20250324/liksutov-2007011788.html

Ликсутов: на востоке Москвы построят промтехнопарк в рамках инвестпроекта

Ликсутов: на востоке Москвы построят промтехнопарк в рамках инвестпроекта - РИА Новости, 24.03.2025

Ликсутов: на востоке Москвы построят промтехнопарк в рамках инвестпроекта

В столичном районе Новокосино появится современный промышленный технопарк в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:30:00+03:00

2025-03-24T17:30:00+03:00

2025-03-24T17:53:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В столичном районе Новокосино появится современный промышленный технопарк в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, проект появится в городе в результате торгов на право заключения соглашения о реализации МаИП."Столица развивает промышленную инфраструктуру опережающими темпами. В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает создание новых высокотехнологичных производств. В 2024 году мы впервые провели торги на право реализации масштабных инвестиционных проектов и заключили с победителем аукциона соответствующее соглашение. В результате, благодаря новому механизму, в районе Новокосино появится современный промтехнопарк площадью 14 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Это соглашение предусматривает последующее заключение договора о реализации МаИП сроком на пять лет. Инвестор обязан за это время разместить производство.Благодаря тому, что в рамках реализации механизма торгов Москва уже проработала проект использования земли, сроки начала реализации значительно сокращаются."Москва эффективно размещает производственные предприятия. Например, при проведении торгов на право заключения соглашения о реализации МаИП на Салтыковской улице город предложил участникам аукциона уже проработанный проект использования земли", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что это позволило значительно сократить срок административных процедур при оформлении документов и предоставить инвестору земельный участок в рекордно короткие сроки.Заниматься реализацией масштабного инвестпроекта на востоке Москвы будет девелоперская компания Hutton.Партнер и генеральный директор компании Hutton Илья Давыдик отметил, что это уже второй проект компании в формате light industrial, который реализуется совместно с городом и особенно актуален в условиях интенсивного развития отечественных производителей.Так, по его словам, продуманное внутреннее проектирование комплекса вместе с удобным расположением и транспортной доступностью позволит разместить на его территории производства электронной, автомобильной, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности разного масштаба.На данный момент в Москве реализуется более 90 МаИП, по которым в разных районах города появятся промпредприятия, а также будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250323/tekhnopolis-2006764204.html

https://ria.ru/20250324/moskva-2006946404.html

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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов