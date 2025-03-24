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Лавров назвал киевские власти выкормленными нацистами - РИА Новости, 24.03.2025
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13:19 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/lavrov-2006930936.html
Лавров назвал киевские власти выкормленными нацистами
Лавров назвал киевские власти выкормленными нацистами - РИА Новости, 24.03.2025
Лавров назвал киевские власти выкормленными нацистами
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал власти в Киеве "выкормленными нацистами" для попытки направить всю Европу на войну против России, Москва не оставит без... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:19:00+03:00
2025-03-24T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал власти в Киеве "выкормленными нацистами" для попытки направить всю Европу на войну против России, Москва не оставит без внимания задачу по денацификации Украины. "Не оставим без нашего постоянного внимания решение задачи денацификации того государства, которое остается под контролем киевского режима, законодательно и физически истребляющего все русское: язык, культуру, СМИ, каноническое православие... Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские, нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации", - сказал Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова. Он добавил, что гонения на всё русское на Украине происходят в прямое и грубейшее нарушение Устава ООН и международных обязательств Киева при "полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, украина, европа, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
Лавров назвал киевские власти выкормленными нацистами

Лавров: Киев пытается направить всю Европу на войну против России

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал власти в Киеве "выкормленными нацистами" для попытки направить всю Европу на войну против России, Москва не оставит без внимания задачу по денацификации Украины.
"Не оставим без нашего постоянного внимания решение задачи денацификации того государства, которое остается под контролем киевского режима, законодательно и физически истребляющего все русское: язык, культуру, СМИ, каноническое православие... Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские, нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации", - сказал Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.
Он добавил, что гонения на всё русское на Украине происходят в прямое и грубейшее нарушение Устава ООН и международных обязательств Киева при "полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Правильно говорил Путин": Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском
2 марта, 14:39
 
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