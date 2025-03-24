https://ria.ru/20250324/laureaty-2006917480.html

Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры

Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 24.03.2025

Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры

Директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:34:00+03:00

2025-03-24T12:34:00+03:00

2025-03-24T13:17:00+03:00

культура

россия

новости культуры

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:98:2732:1634_1920x0_80_0_0_fed5d7433d0e6e0c6dc1504761cfe915.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова стали лауреатами премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры, сообщил помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский."Три лауреата: архитектура – Алексей Капустин, музыка – дирижер Иван Никифорчин и балет – солистка Мариинского театра Рената Шакирова", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.Он сообщил, что вручение премии состоится во вторник.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новости культуры, владимир мединский