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Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 24.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:34 24.03.2025 (обновлено: 13:17 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/laureaty-2006917480.html
Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры
Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 24.03.2025
Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры
Директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:34:00+03:00
2025-03-24T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова стали лауреатами премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры, сообщил помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский."Три лауреата: архитектура – Алексей Капустин, музыка – дирижер Иван Никифорчин и балет – солистка Мариинского театра Рената Шакирова", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.Он сообщил, что вручение премии состоится во вторник.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
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россия, новости культуры, владимир мединский
Культура, Россия, Новости культуры, Владимир Мединский
Мединский назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры

Капустин, Никифорчин и Шакирова получат премии для молодых деятелей культуры

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова стали лауреатами премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры, сообщил помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский.
«
"Три лауреата: архитектура – Алексей Капустин, музыка – дирижер Иван Никифорчин и балет – солистка Мариинского театра Рената Шакирова", - объявил Мединский на пресс-конференции в Москве.
Он сообщил, что вручение премии состоится во вторник.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
 
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