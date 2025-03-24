Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье за сутки
МО РФ: ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 190 боевиков
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 190 боевиков ВСУ, станцию РЭБ и три пункта управления БПЛА, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БпЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69700 военнослужащих, 400 танков, 326 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2219 боевых бронированных машин, 2532 автомобиля, 583 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.