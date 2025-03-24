https://ria.ru/20250324/kurskaya-2006899963.html

ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО

ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО

ВСУ оставили на территории Курской области много мин производства стран НАТО, помимо ставших привычными "Лепестков", сообщил РИА Новости сапер с позывным... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:19:00+03:00

2025-03-24T11:19:00+03:00

2025-03-24T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 24 мар - РИА Новости. ВСУ оставили на территории Курской области много мин производства стран НАТО, помимо ставших привычными "Лепестков", сообщил РИА Новости сапер с позывным "Фокс". "Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин. Вот, еще проверим, вдруг смешанное может быть поле... А так много гранат, "Лепестков", - сказал сапер. Он отметил, что найденные взрывные устройства будут уничтожать.

курская область

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф