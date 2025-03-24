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ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/kurskaya-2006899963.html
ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО
ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО
ВСУ оставили на территории Курской области много мин производства стран НАТО, помимо ставших привычными "Лепестков", сообщил РИА Новости сапер с позывным... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:19:00+03:00
2025-03-24T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
нато
безопасность
вооруженные силы рф
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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 24 мар - РИА Новости. ВСУ оставили на территории Курской области много мин производства стран НАТО, помимо ставших привычными "Лепестков", сообщил РИА Новости сапер с позывным "Фокс". "Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин. Вот, еще проверим, вдруг смешанное может быть поле... А так много гранат, "Лепестков", - сказал сапер. Он отметил, что найденные взрывные устройства будут уничтожать.
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курская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО

Сапер с позывным Фокс: ВСУ оставили в Курской области много натовских мин

© РИА Новости / Андрей Коц Работа саперов в Курской области
 Работа саперов в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Работа саперов в Курской области
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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 24 мар - РИА Новости. ВСУ оставили на территории Курской области много мин производства стран НАТО, помимо ставших привычными "Лепестков", сообщил РИА Новости сапер с позывным "Фокс".
"Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин. Вот, еще проверим, вдруг смешанное может быть поле... А так много гранат, "Лепестков", - сказал сапер.
Он отметил, что найденные взрывные устройства будут уничтожать.
"Проверяем каждый метр": Как российские войска освобождают Курскую область
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

Сгоревшая САУ Богдана ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

Бойцы ВС РФ с трофейным оружием на остановке хутора Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденной российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

Хутор Агроном в Суджанском районе Курской области, освобожденный российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 10

Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 10

Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: сгоревшая САУ "Богдана" ВСУ в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: хутор Агроном в Суджанском районе после освобождения.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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