https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html

Кондратьев рассказал об объеме инвестиций в курортную сферу Кубани

Кондратьев рассказал об объеме инвестиций в курортную сферу Кубани - РИА Новости, 24.03.2025

Кондратьев рассказал об объеме инвестиций в курортную сферу Кубани

Объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:07:00+03:00

2025-03-24T14:07:00+03:00

2025-03-24T14:26:00+03:00

владимир путин

туризм

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным."Очень важный момент тоже по курорту: объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз. Это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей были введены в эксплуатацию, а сейчас в стройке - 63 отеля, объем инвестиций - 730 миллиардов рублей. Это мы получим еще плюс 33 тысячи четырех- и пятизвездочных номеров в ближайший год. Это, конечно, совсем другой уровень", - сообщил Кондратьев.

краснодарский край

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2025

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владимир путин, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев