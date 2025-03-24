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Кондратьев рассказал об объеме инвестиций в курортную сферу Кубани
Кондратьев рассказал об объеме инвестиций в курортную сферу Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Кондратьев рассказал об объеме инвестиций в курортную сферу Кубани
Объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:07:00+03:00
2025-03-24T14:07:00+03:00
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краснодарский край
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным."Очень важный момент тоже по курорту: объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз. Это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей были введены в эксплуатацию, а сейчас в стройке - 63 отеля, объем инвестиций - 730 миллиардов рублей. Это мы получим еще плюс 33 тысячи четырех- и пятизвездочных номеров в ближайший год. Это, конечно, совсем другой уровень", - сообщил Кондратьев.
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владимир путин, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Владимир Путин, Туризм, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Кондратьев рассказал об объеме инвестиций в курортную сферу Кубани
Кондратьев: объем инвестиций в курортную сферу Кубани за 10 лет вырос в 100 раз