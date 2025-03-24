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Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах - РИА Новости, 24.03.2025
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14:08 24.03.2025 (обновлено: 14:52 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/kuban-2006947293.html
Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах
Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах - РИА Новости, 24.03.2025
Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина о поддержке на... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:08:00+03:00
2025-03-24T14:52:00+03:00
политика
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина о поддержке на предстоящих выборах главы региона. Путин в завершение встречи напомнил Кондратьеву о предстоящих выборах главы края. "Да, для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие. И только при вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок", - обратился Кондратьев к президенту.Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года. На выборах главы региона в 2020 году он набрал 82,97% голосов избирателей и был переизбран на второй срок, и 23 сентября 2020 года вступил в должность.
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политика, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, владимир путин
Политика, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах

Губернатор Кондратьев попросил Путина о поддержке на предстоящих выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина о поддержке на предстоящих выборах главы региона.
Путин в завершение встречи напомнил Кондратьеву о предстоящих выборах главы края.
"Да, для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие. И только при вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок", - обратился Кондратьев к президенту.
Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года. На выборах главы региона в 2020 году он набрал 82,97% голосов избирателей и был переизбран на второй срок, и 23 сентября 2020 года вступил в должность.
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ПолитикаКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевВладимир Путин
 
 
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