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Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах

Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах - РИА Новости, 24.03.2025

Губернатор Краснодарского края попросил Путина о поддержке на выборах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина о поддержке на... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:08:00+03:00

2025-03-24T14:08:00+03:00

2025-03-24T14:52:00+03:00

политика

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, чей срок полномочий истекает в сентябре, попросил президента России Владимира Путина о поддержке на предстоящих выборах главы региона. Путин в завершение встречи напомнил Кондратьеву о предстоящих выборах главы края. "Да, для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие. И только при вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок", - обратился Кондратьев к президенту.Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года. На выборах главы региона в 2020 году он набрал 82,97% голосов избирателей и был переизбран на второй срок, и 23 сентября 2020 года вступил в должность.

https://ria.ru/20241120/naberezhnaya-1984721570.html

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политика, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, владимир путин