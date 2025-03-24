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На Кубани около объекта энергоинфраструктуры перехватили БПЛА
На Кубани около объекта энергоинфраструктуры перехватили БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025
На Кубани около объекта энергоинфраструктуры перехватили БПЛА
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:27:00+03:00
2025-03-24T12:27:00+03:00
2025-03-24T12:28:00+03:00
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, фрагменты дрона упали в районе станции "Кавказская", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. "В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/sudzha-2006911676.html
краснодарский край
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краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
На Кубани около объекта энергоинфраструктуры перехватили БПЛА
Минобороны: недалеко от объекта энергоинфраструктуры на Кубани перехватили БПЛА