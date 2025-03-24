https://ria.ru/20250324/kuban-2006916180.html

На Кубани около объекта энергоинфраструктуры перехватили БПЛА

На Кубани около объекта энергоинфраструктуры перехватили БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025

На Кубани около объекта энергоинфраструктуры перехватили БПЛА

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:27:00+03:00

2025-03-24T12:27:00+03:00

2025-03-24T12:28:00+03:00

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, фрагменты дрона упали в районе станции "Кавказская", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. "В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/sudzha-2006911676.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность