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КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
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17:42 24.03.2025 (обновлено: 18:56 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html
КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и всех его акционеров, включая Казахстан... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:42:00+03:00
2025-03-24T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США, сообщила компания. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. "Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США", - заявили в КТК."Коллектив КТК решительно осуждает подобные действия, которые не только подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеранспортников и добывающих компаний, но и несут угрозу персоналу, представителям подрядных организаций, международным гражданским промышленным объектам и окружающей среде", - добавили в консорциуме.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250218/ataka-2000087297.html
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Специальная военная операция на Украине, Казахстан, США, Краснодарский край, В мире, Украина
КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани

КТК: действия Киева деструктивно влияют на финрезультаты компании и акционеров

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США, сообщила компания.
В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.
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"Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США", - заявили в КТК.
"Коллектив КТК решительно осуждает подобные действия, которые не только подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеранспортников и добывающих компаний, но и несут угрозу персоналу, представителям подрядных организаций, международным гражданским промышленным объектам и окружающей среде", - добавили в консорциуме.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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Специальная военная операция на УкраинеКазахстанСШАКраснодарский крайВ миреУкраина
 
 
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