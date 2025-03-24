КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
КТК: действия Киева деструктивно влияют на финрезультаты компании и акционеров
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США, сообщила компания.
В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.
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"Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США", - заявили в КТК.
"Коллектив КТК решительно осуждает подобные действия, которые не только подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеранспортников и добывающих компаний, но и несут угрозу персоналу, представителям подрядных организаций, международным гражданским промышленным объектам и окружающей среде", - добавили в консорциуме.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.