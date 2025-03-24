https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html

КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани

КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025

КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и всех его акционеров, включая Казахстан... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:42:00+03:00

2025-03-24T17:42:00+03:00

2025-03-24T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США, сообщила компания. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. "Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США", - заявили в КТК."Коллектив КТК решительно осуждает подобные действия, которые не только подрывают основы глобальной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеранспортников и добывающих компаний, но и несут угрозу персоналу, представителям подрядных организаций, международным гражданским промышленным объектам и окружающей среде", - добавили в консорциуме.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250218/ataka-2000087297.html

https://ria.ru/20250324/kiev-2006916351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, сша, краснодарский край, в мире, украина