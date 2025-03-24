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Биография Ивана Козловского

Биография Ивана Козловского - РИА Новости, 24.03.2025

Биография Ивана Козловского

Выдающийся советский тенор, народный артист СССР Иван Семенович Козловский родился 24 марта (11 марта по старому стилю) 1900 года в селе Марьяновка Киевской... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:34:00+03:00

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Выдающийся советский тенор, народный артист СССР Иван Семенович Козловский родился 24 марта (11 марта по старому стилю) 1900 года в селе Марьяновка Киевской губернии (Российская империя, ныне Киевская область, Украина) в крестьянской семье.С семи лет пел в хоре Киевского Михайловского монастыря, где был замечен духовным композитором Александром Кошицем. Вскоре стал петь в хоре Троицкого народного дома в Киеве (театр Николая Садовского), позже стал солистом Большого академического хора. В 1920 году окончил Государственный музыкально-драматический институт имени Н.В. Лысенко в Киеве (класс Елены Муравьевой).В 1920-1924 годы служил добровольцем в Красной Армии в стрелковой бригаде инженерных войск в Полтаве. Руководил музыкальной самодеятельностью. Параллельно участвовал в спектаклях Полтавского передвижного музыкально-драматического театра, где исполнил первую крупную партию – роль Фауста в одноименной опере Шарля Гуно. Здесь Козловский сформировался как оперный артист. В его репертуар входили арии из опер "Наталка-Полтавка" и "Майская ночь" Николая Лысенко, "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Демон" Антона Рубинштейна, "Галька" Станислава Монюшко, "Риголетто" Джузеппе Верди и другие. Пел в вокальном квартете под руководством Александра Свешникова.С 1924 года по 1925 год Козловский был солистом Харьковского театра оперы и балета (ныне – Харьковский театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко).В 1925-1926 годы – солист Свердловского театра оперы и балета (ныне – Екатеринбургский театр оперы и балета).В период 1926-1954 годов Козловский был солистом Государственного академического Большого театра СССР (ныне – Государственный академический Большой театр России).Дебютировал на сцене филиала Большого театра с партией Альфреда в опере "Травиата" Джузеппе Верди (1926). В 1927 году исполнил партию Юродивого в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, ставшей вершиной в творческой биографии певца и подлинным шедевром мирового исполнительского искусства. С первых лет службы в Большом театре, исполняя главные теноровые партии, приобрел большую популярность и массу почитателей своего таланта. Лучшими партиями певца также признаны Ленский в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Лоэнгрин в одноименной опере Рихарда Вагнера, Берендей в "Снегурочке" и Звездочет в "Золотом петушке" Николая Римского-Корсакова, Принц в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Альфред в "Травиате" Джузеппе Верди, Хосе в опере "Кармен" Жоржа Бизе и другие.Иван Козловский ‒ выдающийся представитель советской вокальной школы. Прозрачный, ровный голос красивого тембра со свободным верхним регистром, естественное дыхание, тончайший музыкальный слух и драматическое дарование позволили артисту создать вокально-сценические образы, вошедшие в историю советского оперного театра.Всего артист исполнил на оперной сцене около 50-ти самых разнообразных ролей. В 1938 году по инициативе Ивана Козловского был создан Государственный ансамбль оперы СССР. За три года его существования он поставил целый ряд опер в концертном исполнении: "Вертер" Жюля Массне, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка, "Моцарт и Сальери" Николая Римского-Корсакова, "Наталья-Полтавка" Николая Лысенко, "Катерина" Николая Аркаса, "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Козловский работал в Куйбышеве (ныне Самара), куда был эвакуирован Большой театр, неоднократно выезжал в составе концертных бригад в действующую армию (Западный фронт, 1942; Степной фронт, 1943). Давал многочисленные концерты в Фонд обороны страны, выступал в госпиталях. В 1970 году на собственные деньги Козловский открыл детскую музыкальную школу в родном селе Марьяновка. Несколько раз он выступал с хором марьяновской музыкальной школы.С 1919 года певец вел активную концертную деятельность. Элегичностью и широтой эмоций отмечено исполнение им романсов Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Петра Чайковского, Александра Гречанинова, Сергея Танеева, Александра Варламова, Александра Гурилева, украинских и русских народных песен. Исполнил и записал ряд произведений Иоганна Себастьяна Баха (арии из кантат и Книгу напевов Шемелли), цикл Людвига ван Бетховена "К далекой возлюбленной", цикл Роберта Шумана "Любовь поэта". До наших дней дошли записи соло Козловского во "Всенощной" Сергея Рахманинова, в "Разбойнике благоразумном" Павла Чеснокова и другие православные песнопения. Певец внес большой вклад в музыкальную сокровищницу России, обрабатывая и исполняя деревенские напевы, старинные романсы. Так, он нашел, записал на ноты и исполнил романс композитора Леонида Малашкина на стихи Федора Тютчева "Я встретил вас…", ставший впоследствии чрезвычайно популярным. Записал и исполнил программу, состоящую из украинских рождественских колядок. Выступал с Государственным джаз-оркестром. Козловский вел концертную деятельность до 87 лет.В 1945 году он гастролировал в Румынии и Чехословакии (ныне – Чехия и Словакия).Снимался в художественных картинах "Концерт фронту" (1942), "Большой концерт" (1951), "Борис Годунов" (1954), "Поэма о море" (1958), "Слети к нам, тихий вечер (1979), "И жизнь, и слезы, и любовь" (1984), ряде документальных фильмов.В 1992 году вышла книга воспоминаний певца "Музыка – радость и боль моя".21 декабря 1993 года Иван Козловский скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Творчество Ивана Козловского было отмечено многочисленными государственными наградами. В 1940 году ему было присвоено звание народный артист СССР, он был дважды лауреатом Государственной премии СССР (1941, 1949). В 1980 году певец был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он также был награжден орденами Знак почета (1937), Ленина (1939, 1951, 1970, 1976) и другими.В 2002 году школе в Крылатском (Москва) было присвоено имя Ивана Козловского (с 2008 года – Детская школа искусств). В 2004 году при школе был открыт единственный в России музей Ивана Козловского, создан Фонд имени И. С. Козловского.В Киеве именем певца был назван переулок Ивана Козловского.В октябре 2008 года там был открыт памятник артисту (скульптор Валентин Зноба).При Киевском Национальном академическом театре оперетты действует Художественно-концертный центр имени Ивана Козловского.Певцу посвящены фильмы "Певец Иван Семенович Козловский" (1960), "Иван Семенович Козловский" (1978).Первой супругой Козловского была полтавская актриса Александра Герцик (1892-1964).Вторая супруга – заслуженная артистка РСФСР Галина Сергеева (1914-2000). Во втором браке у Козловского родились две дочери – Анна (1938-2007) и Анастасия (1940 г.р.).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, биографии, ссср, культура, большой театр