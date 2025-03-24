https://ria.ru/20250324/koreya-2006855611.html

Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение

Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение - РИА Новости, 24.03.2025

Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение

Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за восстановление его на посту и в правах и.о. президента страны, сообщил офис премьера. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:42:00+03:00

2025-03-24T06:42:00+03:00

2025-03-24T06:42:00+03:00

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СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за восстановление его на посту и в правах и.о. президента страны, сообщил офис премьера. Ранее сообщалось, что КС Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны "Сегодня утром я вернулся к исполнению своих обязанностей в соответствии с решением конституционного суда. Я благодарю конституционный суд за его мудрое решение", - говорится в заявлении Хан Док Су. Администрация президента Республики Корея также приветствовала решение конституционного суда, обвинив Национальное собрание в злоупотреблении своими полномочиями объявления импичмента правительственным чиновникам. "Сегодняшнее решение подтверждает, что чрезмерное объявление импичментов со стороны Национальной ассамблеи является безрассудным и злонамеренным политическим наступлением", - говорится в сообщении администрации. Офис президента также выразил надежду, что возвращение премьера к своим обязанностям означает нормализацию управления страной. "Как исполняющий обязанности президента я намерен действовать в соответствии с конституцией и законами, прилагая все усилия для стабильного управления государственными делами", - заявил Хан Док Су.

https://ria.ru/20250308/koreya-2003793432.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея