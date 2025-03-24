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Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение - РИА Новости, 24.03.2025
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06:42 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/koreya-2006855611.html
Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение
Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение - РИА Новости, 24.03.2025
Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение
Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за восстановление его на посту и в правах и.о. президента страны, сообщил офис премьера. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:42:00+03:00
2025-03-24T06:42:00+03:00
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СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за восстановление его на посту и в правах и.о. президента страны, сообщил офис премьера. Ранее сообщалось, что КС Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны "Сегодня утром я вернулся к исполнению своих обязанностей в соответствии с решением конституционного суда. Я благодарю конституционный суд за его мудрое решение", - говорится в заявлении Хан Док Су. Администрация президента Республики Корея также приветствовала решение конституционного суда, обвинив Национальное собрание в злоупотреблении своими полномочиями объявления импичмента правительственным чиновникам. "Сегодняшнее решение подтверждает, что чрезмерное объявление импичментов со стороны Национальной ассамблеи является безрассудным и злонамеренным политическим наступлением", - говорится в сообщении администрации. Офис президента также выразил надежду, что возвращение премьера к своим обязанностям означает нормализацию управления страной. "Как исполняющий обязанности президента я намерен действовать в соответствии с конституцией и законами, прилагая все усилия для стабильного управления государственными делами", - заявил Хан Док Су.
https://ria.ru/20250308/koreya-2003793432.html
https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html
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в мире, южная корея
В мире, Южная Корея
Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за решение

Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за восстановление на посту

© AP Photo / Lee Jin-manПремьер-министр Южной Кореи Хан Док Су
Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Премьер Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за восстановление его на посту и в правах и.о. президента страны, сообщил офис премьера.
Ранее сообщалось, что КС Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор
8 марта, 11:58
"Сегодня утром я вернулся к исполнению своих обязанностей в соответствии с решением конституционного суда. Я благодарю конституционный суд за его мудрое решение", - говорится в заявлении Хан Док Су.
Администрация президента Республики Корея также приветствовала решение конституционного суда, обвинив Национальное собрание в злоупотреблении своими полномочиями объявления импичмента правительственным чиновникам.
"Сегодняшнее решение подтверждает, что чрезмерное объявление импичментов со стороны Национальной ассамблеи является безрассудным и злонамеренным политическим наступлением", - говорится в сообщении администрации.
Офис президента также выразил надежду, что возвращение премьера к своим обязанностям означает нормализацию управления страной.
"Как исполняющий обязанности президента я намерен действовать в соответствии с конституцией и законами, прилагая все усилия для стабильного управления государственными делами", - заявил Хан Док Су.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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