Рейтинг@Mail.ru
Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:40 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/klin-2007022031.html
Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году
Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году - РИА Новости, 24.03.2025
Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году
Модернизацию "Клинской спортивной школы олимпийского резерва" в Московской области планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:40:00+03:00
2025-03-24T17:40:00+03:00
новости подмосковья
клин
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978544606_0:154:2304:1450_1920x0_80_0_0_63ad5fcdb7a002403ddac5d994b19aff.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Модернизацию "Клинской спортивной школы олимпийского резерва" в Московской области планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса. На текущий момент подрядчик на объекте ведет монолитные работы. Восстановление идет в рамках государственной программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области" в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети". По данным пресс-службы, данное учебное заведение было основано в 1945 году. Площадь здания составляет 11379 квадратных метров. На данный момент на объекте работает 70 человек и три единицы техники. Строители занимаются монтажом опалубки и укреплением стен цокольного этажа. Помимо этого, планируют обновить тренировочную базу спортшколы: легкоатлетический манеж с трибунами, бассейн, спортивный и тренажерный залы, большой административный корпус. Также предполагается благоустроить прилегающую территорию и добавить новые теннисные корты в состав комплекса.
https://ria.ru/20250324/podmoskove-2006999062.html
https://ria.ru/20250324/podmoskove-2006966092.html
клин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978544606_266:117:2044:1450_1920x0_80_0_0_51793b3a32adfe34f044179964900ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клин, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Клин, Московская область (Подмосковье)
Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году

Обновление школы олимпийского резерва в подмосковном Клину завершат в 2025 году

© Public domainВид на город Клин
Вид на город Клин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Public domain
Вид на город Клин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Модернизацию "Клинской спортивной школы олимпийского резерва" в Московской области планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
На текущий момент подрядчик на объекте ведет монолитные работы.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Строительство 25 объектов началось в индустриальных парках Подмосковья
Вчера, 16:33
Восстановление идет в рамках государственной программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области" в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".
По данным пресс-службы, данное учебное заведение было основано в 1945 году. Площадь здания составляет 11379 квадратных метров. На данный момент на объекте работает 70 человек и три единицы техники. Строители занимаются монтажом опалубки и укреплением стен цокольного этажа.
Помимо этого, планируют обновить тренировочную базу спортшколы: легкоатлетический манеж с трибунами, бассейн, спортивный и тренажерный залы, большой административный корпус. Также предполагается благоустроить прилегающую территорию и добавить новые теннисные корты в состав комплекса.
Мужчина пользуется смартфонов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Более 76 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
Вчера, 14:55
 
Новости ПодмосковьяКлинМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала