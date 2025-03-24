https://ria.ru/20250324/klin-2007022031.html

Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году

Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году - РИА Новости, 24.03.2025

Реконструкцию школы олимпийского резерва в Клину завершат в 2025 году

Модернизацию "Клинской спортивной школы олимпийского резерва" в Московской области планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:40:00+03:00

2025-03-24T17:40:00+03:00

2025-03-24T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Модернизацию "Клинской спортивной школы олимпийского резерва" в Московской области планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса. На текущий момент подрядчик на объекте ведет монолитные работы. Восстановление идет в рамках государственной программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области" в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети". По данным пресс-службы, данное учебное заведение было основано в 1945 году. Площадь здания составляет 11379 квадратных метров. На данный момент на объекте работает 70 человек и три единицы техники. Строители занимаются монтажом опалубки и укреплением стен цокольного этажа. Помимо этого, планируют обновить тренировочную базу спортшколы: легкоатлетический манеж с трибунами, бассейн, спортивный и тренажерный залы, большой административный корпус. Также предполагается благоустроить прилегающую территорию и добавить новые теннисные корты в состав комплекса.

https://ria.ru/20250324/podmoskove-2006999062.html

https://ria.ru/20250324/podmoskove-2006966092.html

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клин, московская область (подмосковье)