https://ria.ru/20250324/kirgiziya-2006698059.html

"Тюльпановая революция" в Киргизии (2005)

"Тюльпановая революция" в Киргизии (2005) - РИА Новости, 24.03.2025

"Тюльпановая революция" в Киргизии (2005)

24 марта 2005 года в результате так называемой "тюльпановой революции" произошла смена власти в Киргизии. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:39:00+03:00

2025-03-24T00:39:00+03:00

2025-03-24T00:49:00+03:00

справки

киргизия

аскар акаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006697938_0:213:2000:1338_1920x0_80_0_0_0635bcfc742d58c3869f8fd4ae593b4d.jpg

24 марта 2005 года в результате так называемой "тюльпановой революции" произошла смена власти в Киргизии.Парламентские и президентские выборы 2005 года обусловили консолидацию разных оппозиционных сил в Киргизии. В начале 2004 года были созданы Киргизский народный конгресс, гражданский союз "За чистые выборы", объединение "За народную власть", общественно-политическое движение "Новое направление" и другие мелкие партии. В сентябре 2004 года было создано Киргизское народное движение (КНД), объединившее шесть политических партий.29 декабря 2004 года КНД во главе с Курманбеком Бакиевым, движение Розы Отунбаевой "Ата-Журт", Киргизский народный конгресс и гражданский союз Мисира Ашыркулова "За справедливые выборы" объединились в "Форум политических сил Киргизии" и подписали "Меморандум о сотрудничестве и координации действий".Лидеры оппозиционного движения предлагали созвать внеочередную сессию обеих палат действующего парламента и продлить его полномочия еще на год c тем, чтобы назначить в стране досрочные выборы президента. Затем предлагалось провести повторные парламентские выборы без использования "черных" технологий".Осенью 2004 года киргизская оппозиция начала устраивать протесты, поскольку стало известно, что действующий президент страны Аскар Акаев решил в четвертый раз выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Политических противников Акаева массово поддерживало население Киргизии. В стране то и дело вспыхивали протестные выступления. Народ высказывал недовольство экономическим кризисом и авторитарной властью действующего президента. Однако по-настоящему ситуация обострилась в марте 2005 года. Катализатором событий стали парламентские выборы, которые прошли в два тура 27 февраля и 13 марта.По итогам выборов в парламент прошли сторонники действовавшего президента Аскара Акаева и его родственники. Больше четверти мест получала партия дочери главы государства Бермет Акаевой – "Алга, Кыргызстан".Один из лидеров киргизской оппозиции Курманбек Бакиев потерпел поражение в Джалал-Абадской области. Сторонники проигравших претендентов, большинство из которых - представители оппозиции, начали массовые акции по отмене итогов выборов. Акции переросли в события, названные западными наблюдателями и журналистами "тюльпановой революцией". Стартовала она на юге республики.Волнения на юге страны — в Ошской области — начались еще до второго тура. После 13 марта в другом южном регионе, Джалал-Абадской области, был создан "народный совет". Во второй половине месяца протестующие начали захватывать здания областных администраций. Силы правопорядка отбили офисы у активистов, но в Джалал-Абаде толпа перешла в контрнаступление, взяла штурмом и резиденцию губернатора, и областное управление внутренних дел. Под контроль улицы перешли и госучреждения в Оше. Республика фактически раскололась на две части — мятежную южную и северную, которая еще оставалась под контролем правительства.Оппозиция требовала проведения повторных парламентских и президентских выборов.24 марта в Бишкеке многотысячная толпа сторонников оппозиции взяла штурмом здание правительства Киргизии. Во время штурма большинство представителей власти успели покинуть Дом правительства до того, как он перешел в руки оппозиции. Среди покинувших административное здание был и президент Киргизии Аскар Акаев.В ночь на 25 марта в столице мародерами были разграблены крупнейшие супермаркеты, несколько из них были подожжены. Неизвестные разграбили ювелирные магазины в центре Бишкека. 25 марта в Бишкеке митингующие попытались штурмовать парламент Киргизии. Около трех тысяч человек собрались на площади, затем окружили здание со всех сторон и пошли на штурм. Толпа выломала двери в здании. Штурм остановили депутаты, которые вышли из здания к митингующим. В эфире национального телевидения было зачитано постановление бишкекского городского совета о введении в столице комендантского часа. Милиция получила приказ, согласно которому ей разрешалось применять табельное оружие. По информации Службы национальной безопасности Киргизии, за время волнений в стране погибли 15 человек.В министерстве здравоохранения республики сообщили, что за неделю после 24 марта в больницы Киргизии обратились 425 пострадавших, 160 из которых были госпитализированы, четверо скончались от ран и побоев. В Минздраве подчеркнули, что из общего числа пострадавших 146 человек являлись сотрудниками правоохранительных органов. Оппозицией был сформирован новый парламент - Жогорку Кенеш третьего созыва, который назначил лидера оппозиционного Народного движения Киргизии Курманбека Бакиева премьер-министром и исполняющим обязанности президента. 29 марта Собрание народных представителей (верхняя палата) киргизского парламента второго созыва сложило с себя полномочия. 4 апреля Аскар Акаев встретился в Москве с парламентской делегацией Киргизии и подписал заявление об отставке с поста президента с 5 апреля. Парламент принял ее 11 апреля. Депутаты поддержали документ с формулировкой: "Полномочия президента Акаева досрочно приостановлены". 8 апреля депутаты парламента лишили Акаева статуса первого президента, оставив лишь статус экс-президента. Были внесены существенные изменения в закон "О гарантиях деятельности президента Киргизии", что привело к лишению Аскара Акаева сразу всех льгот, включая и неприкосновенность членов его семьи. Позднее, в августе 2010 года, временное правительство Киргизии лишило Акаева статуса экс-президента и неприкосновенности.Новые власти обвинили его в создании семейно-клановой системы правления и узурпации госвласти. В конце 2021 года Акаев заявил журналистам, что правоохранительные органы Киргизии больше не имеют к нему претензий. Однако вскоре после его заявления Госкомитет Нацбезопасности республики эту информацию опроверг, отметив, что расследование уголовного дела по реструктуризации месторождения Кумтору в отношении Акаева продолжается. В январе 2023 года стало известно, что это дело в отношении Акаева прекращено за истечением срока давности. Как заявил президент РФ Владимир Путин, развитие ситуации в Киргизии - результат слабости власти и накопленных социально-экономических проблем в стране.Стремительному падению рейтинга самого Акаева во многом способствовала и жесточайшая коррупция, поразившая буквально все государственные ведомства. Курманбек Бакиев, пришедший к власти в результате "тюльпановой" революции 2005 года, в апреле 2010 года был свергнут, бежал из страны вместе с членами семьи и приближенными. Позже суд признал его виновными в массовом расстреле граждан возле "Белого дома" и коррупции при разработке золотого рудника Кумтор. Заочно он осужден к 30 годам лишения свободы. Бакиев получил политическое убежище в Белоруссии. Генпрокуратура Киргизии направляла белорусским коллегам запрос об экстрадиции, однако получила отказ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, киргизия, аскар акаев