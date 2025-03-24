Минфин Украины испугался последствий от возвращения пошлин ЕС
Минфин Украины предупредил о последствиях, если ЕС не обновит беспошлинный режим
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевские власти ждут разрушительных последствий, если ЕС не сохранит беспошлинный торговый режим, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко британской газете Financial Times.
"Евросоюз — наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта", — сказал он.
Издание подчеркивает, что хотя ЕС и Киев договорились расширить взаимный доступ к рынкам друг друга, прогресса в этом они так и не достигли, а чиновники с обеих сторон опасаются, что времени для продления беспошлинного режима остается слишком мало. Тем не менее продление сделки, по словам одного из чиновников ЕС, будет наиболее вероятным вариантом развития событий.
Источник в Еврокомиссии заявил газете, что Украине скоро представят предложения по продвижению взаимной либерализации тарифов. При этом в ЕС, как отмечается в публикации, осознают, что граничащие с Украиной Польша, Словакия и Венгрия не испытывают интереса к расширению торговых связей с Киевом.
В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.
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