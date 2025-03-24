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Минфин Украины испугался последствий от возвращения пошлин ЕС - РИА Новости, 24.03.2025
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10:43 24.03.2025 (обновлено: 12:09 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/kiev-2006891002.html
Минфин Украины испугался последствий от возвращения пошлин ЕС
Минфин Украины испугался последствий от возвращения пошлин ЕС - РИА Новости, 24.03.2025
Минфин Украины испугался последствий от возвращения пошлин ЕС
Киевские власти ждут разрушительных последствий, если ЕС не сохранит беспошлинный торговый режим, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко британской... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:43:00+03:00
2025-03-24T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевские власти ждут разрушительных последствий, если ЕС не сохранит беспошлинный торговый режим, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко британской газете Financial Times. "Евросоюз — наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта", — сказал он. FT приводит официальные данные, согласно которым беспошлинная торговля с ЕС в 2024 году принесла Украине почти десятую долю доходов от экспорта, общий объем которого составил 41 миллиард долларов. Издание подчеркивает, что хотя ЕС и Киев договорились расширить взаимный доступ к рынкам друг друга, прогресса в этом они так и не достигли, а чиновники с обеих сторон опасаются, что времени для продления беспошлинного режима остается слишком мало. Тем не менее продление сделки, по словам одного из чиновников ЕС, будет наиболее вероятным вариантом развития событий. Источник в Еврокомиссии заявил газете, что Украине скоро представят предложения по продвижению взаимной либерализации тарифов. При этом в ЕС, как отмечается в публикации, осознают, что граничащие с Украиной Польша, Словакия и Венгрия не испытывают интереса к расширению торговых связей с Киевом. В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
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украина, киев, польша, сергей марченко, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Киев, Польша, Сергей Марченко, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Минфин Украины испугался последствий от возвращения пошлин ЕС

Минфин Украины предупредил о последствиях, если ЕС не обновит беспошлинный режим

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевские власти ждут разрушительных последствий, если ЕС не сохранит беспошлинный торговый режим, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко британской газете Financial Times.
"Евросоюз — наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта", — сказал он.
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FT приводит официальные данные, согласно которым беспошлинная торговля с ЕС в 2024 году принесла Украине почти десятую долю доходов от экспорта, общий объем которого составил 41 миллиард долларов.
Издание подчеркивает, что хотя ЕС и Киев договорились расширить взаимный доступ к рынкам друг друга, прогресса в этом они так и не достигли, а чиновники с обеих сторон опасаются, что времени для продления беспошлинного режима остается слишком мало. Тем не менее продление сделки, по словам одного из чиновников ЕС, будет наиболее вероятным вариантом развития событий.
Источник в Еврокомиссии заявил газете, что Украине скоро представят предложения по продвижению взаимной либерализации тарифов. При этом в ЕС, как отмечается в публикации, осознают, что граничащие с Украиной Польша, Словакия и Венгрия не испытывают интереса к расширению торговых связей с Киевом.
В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например на сахар, мед и куриные яйца.
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