https://ria.ru/20250324/khamas-2006991017.html

Израиль заявил о ликвидации замглавы правительства ХАМАС

Израиль заявил о ликвидации замглавы правительства ХАМАС - РИА Новости, 24.03.2025

Израиль заявил о ликвидации замглавы правительства ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации замглавы правительства палестинского движения ХАМАС Исмаила Бархума, занимавшего также пост министра... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:11:00+03:00

2025-03-24T16:11:00+03:00

2025-03-24T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации замглавы правительства палестинского движения ХАМАС Исмаила Бархума, занимавшего также пост министра учреждений и финансов. "Силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли точечный удар в районе Хан-Юниса, в результате которого был ликвидирован террорист Исмаил Бархум, занимавший пост министра учреждений и финансов в политическом бюро террористической организации ХАМАС, а также преемника Иссама аль-Далиса, бывшего премьер-министра террористической организации ХАМАС, который был ликвидирован на прошлой неделе", - говорится в сообщении. По данным военных, Бархум контролировал финансовые средства движения и направлял их боевому крылу ХАМАС для "террористической деятельности, представляющей угрозу безопасности государства Израиль". Утверждается, что Бархум был ликвидирован в ходе удара по зданию больницы "Насер". Ранее минздрав сектора Газа заявил, что медицинский комплекс Насер в секторе Газа подвергся атаке со стороны израильской армии, в момент удара в корпусе находились раненые и медперсонал. По информации телеканала Al-Aqsa, погибли не менее пяти человек. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250324/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа