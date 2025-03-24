https://ria.ru/20250324/kazakova-2006994593.html

Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник

Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025

Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник

Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:22:00+03:00

2025-03-24T16:22:00+03:00

2025-03-24T16:35:00+03:00

культура

происшествия

электротеатр станиславский

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам источника, в полицию позвонили из больницы, сообщив, что к ним поступила актриса Алла Казакова. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга при закрытой черепно-мозговой травме и повреждение носовой перегородки. "Девушка объяснила полицейским, что ее ударили в "Электротеатре "Станиславский", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.Актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая "Каменская-2" и "Интерны".

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, электротеатр станиславский