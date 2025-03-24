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Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 24.03.2025 (обновлено: 16:35 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/kazakova-2006994593.html
Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник
Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник
Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:22:00+03:00
2025-03-24T16:35:00+03:00
культура
происшествия
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам источника, в полицию позвонили из больницы, сообщив, что к ним поступила актриса Алла Казакова. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга при закрытой черепно-мозговой травме и повреждение носовой перегородки. "Девушка объяснила полицейским, что ее ударили в "Электротеатре "Станиславский", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.Актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая "Каменская-2" и "Интерны".
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происшествия, электротеатр станиславский
Культура, Происшествия, Электротеатр Станиславский
Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник

Актрису Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Алла Казакова
Актриса Алла Казакова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Алла Казакова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам источника, в полицию позвонили из больницы, сообщив, что к ним поступила актриса Алла Казакова. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга при закрытой черепно-мозговой травме и повреждение носовой перегородки.
"Девушка объяснила полицейским, что ее ударили в "Электротеатре "Станиславский", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка.
Актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая "Каменская-2" и "Интерны".
 
КультураПроисшествияЭлектротеатр Станиславский
 
 
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