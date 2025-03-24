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Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник
Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник
Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:22:00+03:00
2025-03-24T16:22:00+03:00
2025-03-24T16:35:00+03:00
культура
происшествия
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам источника, в полицию позвонили из больницы, сообщив, что к ним поступила актриса Алла Казакова. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга при закрытой черепно-мозговой травме и повреждение носовой перегородки. "Девушка объяснила полицейским, что ее ударили в "Электротеатре "Станиславский", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.Актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая "Каменская-2" и "Интерны".
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происшествия, электротеатр станиславский
Культура, Происшествия, Электротеатр Станиславский
Актрисе из сериала "Интерны" разбили лицо в театре, сообщил источник
Актрису Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актрису "Электротеатра "Станиславский" Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам источника, в полицию позвонили из больницы, сообщив, что к ним поступила актриса Алла Казакова. Медики диагностировали у девушки сотрясение мозга при закрытой черепно-мозговой травме и повреждение носовой перегородки.
"Девушка объяснила полицейским, что ее ударили в "Электротеатре "Станиславский", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка.
Актриса снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая "Каменская-2" и "Интерны".