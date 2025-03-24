https://ria.ru/20250324/kareliya-2006982369.html
Карельские парламентарии начали расширять сферу применения маткапитала
Карельские парламентарии начали расширять сферу применения маткапитала - РИА Новости, 24.03.2025
Карельские парламентарии начали расширять сферу применения маткапитала
Депутаты Законодательного собрания Карелии приступили к работе над законопроектом, который позволит многодетным семьям тратить региональный маткапитал на... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:36:00+03:00
2025-03-24T15:36:00+03:00
2025-03-24T15:36:00+03:00
артур парфенчиков
республика карелия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Карелии приступили к работе над законопроектом, который позволит многодетным семьям тратить региональный маткапитал на дополнительное, профессиональное и высшее образование детей, сообщает пресс-служба ведомства. С начала действия программы региональный маткапитал предоставили более 12,5 тысячам карельским семьям. С 2025 года в размере 105 500 рублей он входит в новый нацпроект "Семья". Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович указал, что депутаты опираются на мнение многодетных семей республики, чтобы упомянутая поддержка была адресной и максимально эффективной. "Поэтому средства регионального материнского капитала в Карелии можно тратить на улучшение жилищных условий, ремонт жилья, оплату детского сада, обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации, приобретение легкового автомобиля или сельхозтехники отечественного производства, газификацию собственного дома, приобретение земельного участка", – отметил Шандалович, слова которого приводит пресс-служба. В сентябре 2024 года депутаты Законодательного собрания республики по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова продлили предоставление регионального материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2030 года. Подать заявление о его предоставлении можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
https://ria.ru/20250320/byudzhet-2006195725.html
https://ria.ru/20250313/kareliya-2004848348.html
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артур парфенчиков, республика карелия
Артур Парфенчиков, Республика Карелия
Карельские парламентарии начали расширять сферу применения маткапитала
Карельские парламентарии приступили к расширению сфер использования маткапитала
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Карелии приступили к работе над законопроектом, который позволит многодетным семьям тратить региональный маткапитал на дополнительное, профессиональное и высшее образование детей, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала действия программы региональный маткапитал предоставили более 12,5 тысячам карельским семьям. С 2025 года в размере 105 500 рублей он входит в новый нацпроект "Семья".
Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович указал, что депутаты опираются на мнение многодетных семей республики, чтобы упомянутая поддержка была адресной и максимально эффективной.
"Поэтому средства регионального материнского капитала в Карелии можно тратить на улучшение жилищных условий, ремонт жилья, оплату детского сада, обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации, приобретение легкового автомобиля или сельхозтехники отечественного производства, газификацию собственного дома, приобретение земельного участка", – отметил Шандалович, слова которого приводит пресс-служба.
В сентябре 2024 года депутаты Законодательного собрания республики по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова
продлили предоставление регионального материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2030 года. Подать заявление о его предоставлении можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.