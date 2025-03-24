https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007046811.html

В Калининграде завели дело на двух сотрудников миграционной службы

В Калининграде завели дело на двух сотрудников миграционной службы - РИА Новости, 24.03.2025

В Калининграде завели дело на двух сотрудников миграционной службы

Уголовное дело о незаконной миграции возбуждено на двух сотрудников миграционной службы и иностранного гражданина в Калининграде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:25:00+03:00

2025-03-24T19:25:00+03:00

2025-03-24T19:25:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 24 мар — РИА Новости. Уголовное дело о незаконной миграции возбуждено на двух сотрудников миграционной службы и иностранного гражданина в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По версии следствия, гражданин иностранного государства, выступающий в качестве посредника, получил от своего соотечественника, долго находившегося нелегально на территории РФ, деньги, часть которых он передал старшему инспектору отделения по противодействию незаконной миграции ОВМ ОМВД России "Гурьевский". Взамен на незаконное денежное вознаграждение фигурант совместно со своим коллегой изготовил документы, дающие возможность иностранному гражданину беспрепятственно выехать за пределы Российской Федерации без привлечения к административной ответственности. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции ("а" часть 2 статья 322.1 УК РФ). Фигурантами уголовного дела являются два сотрудника отделения по противодействию незаконной миграции ОВМ ОМВД России "Гурьевский" и 46-летний гражданин иностранного государства", - говорится в сообщении. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области и службы собственной безопасности регионального управления МВД. В настоящее время оба сотрудника отделения по противодействию незаконной миграции задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. "Старшему инспектору предъявлено обвинение и по ходатайству следствия Ленинградским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго сотрудника миграционной службы", - добавили в пресс-службе. Посреднику, с учетом признательных показаний и активному сотрудничеству в раскрытии преступления, следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного объема следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

https://ria.ru/20250321/sk-2006403436.html

https://ria.ru/20250314/arest-2004901793.html

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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)