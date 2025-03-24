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Израильская армия сообщила о перехвате ракеты из Йемена - РИА Новости, 24.03.2025
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21:29 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/izrail-2007063391.html
Израильская армия сообщила о перехвате ракеты из Йемена
Израильская армия сообщила о перехвате ракеты из Йемена - РИА Новости, 24.03.2025
Израильская армия сообщила о перехвате ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги в понедельник прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:29:00+03:00
2025-03-24T21:29:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
армия обороны израиля (цахал)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в понедельник прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за пределами страны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до вхождения в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее в марте возобновило ракетные атаки по территории Израиля. Это произошло в свою очередь в ответ на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа. За последние несколько дней хуситы осуществили пять пусков. Все ракеты были перехвачены за пределами Израиля.
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, армия обороны израиля (цахал), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильская армия сообщила о перехвате ракеты из Йемена

Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена за пределами Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля
Ракетный обстрел территории Израиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в понедельник прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за пределами страны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до вхождения в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее в марте возобновило ракетные атаки по территории Израиля. Это произошло в свою очередь в ответ на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа. За последние несколько дней хуситы осуществили пять пусков. Все ракеты были перехвачены за пределами Израиля.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Армия Израиля зафиксировала очередной пуск ракеты из Йемена
21 марта, 23:49
 
В миреИзраильЙеменТель-АвивАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Ансар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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