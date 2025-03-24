https://ria.ru/20250324/inoagenty-2006983342.html

Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля

Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля - РИА Новости, 24.03.2025

Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля

Госдума 2 апреля рассмотрит в первом чтении инициативы о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и направленные на защиту от вмешательства... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:41:00+03:00

2025-03-24T15:41:00+03:00

2025-03-24T15:44:00+03:00

россия

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

единая россия

кпрф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума 2 апреля рассмотрит в первом чтении инициативы о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и направленные на защиту от вмешательства недружественных государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроекты о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и нацеленные на защиту от вмешательства недружественных государств направлены в рассылку. Планируем 2 апреля рассмотреть все три проекта закона в первом чтении", - сказал Володин журналистам в понедельник. Авторами законопроектов выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев. Законопроектами предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании. Также предлагается допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого - лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Разрабатываемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, предусматривает проект закона.

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

https://ria.ru/20250321/inoagenty-2006542799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия, кпрф, общество