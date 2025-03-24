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Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля - РИА Новости, 24.03.2025
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15:41 24.03.2025 (обновлено: 15:44 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/inoagenty-2006983342.html
Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля
Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля - РИА Новости, 24.03.2025
Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля
Госдума 2 апреля рассмотрит в первом чтении инициативы о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и направленные на защиту от вмешательства... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:41:00+03:00
2025-03-24T15:44:00+03:00
россия
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
единая россия
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общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума 2 апреля рассмотрит в первом чтении инициативы о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и направленные на защиту от вмешательства недружественных государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроекты о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и нацеленные на защиту от вмешательства недружественных государств направлены в рассылку. Планируем 2 апреля рассмотреть все три проекта закона в первом чтении", - сказал Володин журналистам в понедельник. Авторами законопроектов выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев. Законопроектами предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании. Также предлагается допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого - лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Разрабатываемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, предусматривает проект закона.
https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html
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россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, единая россия, кпрф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ, Общество
Госдума рассмотрит законопроекты о контроле за иноагентами 2 апреля

Госдума 2 апреля рассмотрит законопроекты о контроле за деятельностью иноагентов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума 2 апреля рассмотрит в первом чтении инициативы о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и направленные на защиту от вмешательства недружественных государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроекты о совершенствовании контроля за деятельностью иноагентов и нацеленные на защиту от вмешательства недружественных государств направлены в рассылку. Планируем 2 апреля рассмотреть все три проекта закона в первом чтении", - сказал Володин журналистам в понедельник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Россия лишит иноагентов главного
17 ноября 2024, 08:00
Авторами законопроектов выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев.
Законопроектами предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании. Также предлагается допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого - лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Разрабатываемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие.
Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы предлагается установить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, предусматривает проект закона.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Минюст обновил список иноагентов
21 марта, 17:09
 
РоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФЕдиная РоссияКПРФОбщество
 
 
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