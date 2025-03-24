https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html

Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже

Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже - РИА Новости, 24.03.2025

Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже

Извинения блогера Акима Апачева за вандализм в городе Суджа не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил, заявил врио губернатора... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:19:00+03:00

2025-03-24T10:19:00+03:00

2025-03-24T12:37:00+03:00

происшествия

суджа

курская область

александр хинштейн

аким апачев

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КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Извинения блогера Акима Апачева за вандализм в городе Суджа не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Хочу вам напомнить о необходимости сегодня сформировать административный материал в отношении этого блогера, который нарушил запрет на въезд в наши приграничные территории, расписал нецензурными лозунгами здания объектов, жилых домов на территории Суджи, вызвав вполне понятное негодование жителей. Вижу его извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил", — сказал он на заседании правительства региона. В воскресенье Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он назвал его действия демонстративной порчей имущества. "Понятно, что 3000 рублей не приведет к обнищанию этого субъекта, но здесь вопрос не только и не столько санкциях, сколько в неотвратимости наказания по двум другим составам, которые не относятся к нашим своим полномочиям", — отметил врио главы региона.Хинштейн попросил направить материал в региональное управление МВД и прокуратуру.Накануне Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города. Принимать ли их, должны решать местные жители, добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250324/khinshteyn-2006903542.html

https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html

суджа

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происшествия, суджа, курская область, александр хинштейн, аким апачев