https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006948533.html

Появились подробности о визите делегации США в Гренландию

Появились подробности о визите делегации США в Гренландию - РИА Новости, 24.03.2025

Появились подробности о визите делегации США в Гренландию

Действующее правительство Гренландии и американская делегация, включая советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, не проведут встречи в рамках её... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:13:00+03:00

2025-03-24T14:13:00+03:00

2025-03-24T14:28:00+03:00

в мире

гренландия

сша

россия

майк уолтц

дональд трамп

парламентские выборы в гренландии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bea3daca193841c9424b0138ee724abb.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Действующее правительство Гренландии и американская делегация, включая советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, не проведут встречи в рамках её визита на остров, заявил премьер Гренландии Муте Эгеде. Делегация из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации. "Не будет встреч между будущими гостями (из США - ред.) и действующим правительством Гренландии. Американцы также были ясно проинформированы о том, что встречи могут состояться только после того, как новое правительство Гренландии приступит к работе", - написал Эгеде на своей странице в соцсети Facebook*.Политик добавил, что целостность и демократию Гренландии необходимо уважать без каких-либо помех извне, поскольку остров сам решает своё будущее. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html

https://ria.ru/20250113/grenlandija-1993540459.html

гренландия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, россия, майк уолтц, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии