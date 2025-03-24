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Появились подробности о визите делегации США в Гренландию - РИА Новости, 24.03.2025
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14:13 24.03.2025 (обновлено: 14:28 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006948533.html
Появились подробности о визите делегации США в Гренландию
Появились подробности о визите делегации США в Гренландию - РИА Новости, 24.03.2025
Появились подробности о визите делегации США в Гренландию
Действующее правительство Гренландии и американская делегация, включая советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, не проведут встречи в рамках её... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:13:00+03:00
2025-03-24T14:28:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
майк уолтц
дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Действующее правительство Гренландии и американская делегация, включая советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, не проведут встречи в рамках её визита на остров, заявил премьер Гренландии Муте Эгеде. Делегация из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации. "Не будет встреч между будущими гостями (из США - ред.) и действующим правительством Гренландии. Американцы также были ясно проинформированы о том, что встречи могут состояться только после того, как новое правительство Гренландии приступит к работе", - написал Эгеде на своей странице в соцсети Facebook*.Политик добавил, что целостность и демократию Гренландии необходимо уважать без каких-либо помех извне, поскольку остров сам решает своё будущее. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250305/grenlandiya-2003218425.html
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в мире, гренландия, сша, россия, майк уолтц, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, США, Россия, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
Появились подробности о визите делегации США в Гренландию

Эгеде: правительство Гренландии не встретится с делегацией США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Действующее правительство Гренландии и американская делегация, включая советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, не проведут встречи в рамках её визита на остров, заявил премьер Гренландии Муте Эгеде.
Делегация из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации.
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"Не будет встреч между будущими гостями (из США - ред.) и действующим правительством Гренландии. Американцы также были ясно проинформированы о том, что встречи могут состояться только после того, как новое правительство Гренландии приступит к работе", - написал Эгеде на своей странице в соцсети Facebook*.
Политик добавил, что целостность и демократию Гренландии необходимо уважать без каких-либо помех извне, поскольку остров сам решает своё будущее.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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