https://ria.ru/20250324/gladkov-2006928387.html

Более 23 млрд руб направят на нацпроекты в Белгородской области

Более 23 млрд руб направят на нацпроекты в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025

Более 23 млрд руб направят на нацпроекты в Белгородской области

Власти Белгородской области намерены направить в 2025 году более 23 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов в регионе, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:10:00+03:00

2025-03-24T13:10:00+03:00

2025-03-24T13:10:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 мар – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены направить в 2025 году более 23 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Для достижения основных показателей 11 нацпроектов на территории Белгородской области реализуется портфель проектов, состоящий из 39 региональных проектов. "В общей сложности объем финансирования составит более 23 миллиардов рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Глава области отметил, что из общего объема финансирования на реализацию региональных проектов в 2025 году подлежит контрактации более 16,6 миллиарда рублей. Уже осуществлены работы по этому направлению на общую сумму более 12 миллиардов рублей — порядка 72%. По состоянию на 10 марта 2025 года, был выявлен 31 контрактный риск. Так, в ходе реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" по линии министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области сейчас ещё не устранены 13 рисков по выполнению работ по благоустройству территорий. Глава региона дал поручение усилить контроль за устранением рисков. На данный момент не завершены работы по реконструкции здания бассейна Спортивной школы олимпийского резерва №3 в Белгороде — еще нет заключения государственной экспертизы. Гладков поручил до конца недели исправить недостатки по объекту. Как отметили в правительстве области, для контроля исполнения национальных проектов проектный офис Белгородской области осуществляет выездной мониторинг по объектам. Так, по результатам мониторинга по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" к концу 2025 году будут завершены работы по капремонту в поликлинических отделениях №1 и №7 Городской поликлиники Белгорода, Центре врачебно-оздоровительного пункта в селе Череново Ивнянской центральной районной больницы и Кривошеевского фельдшерско-акушерского пункта Прохоровской ЦРБ. Министр цифрового развития Сергей Четвериков также доложил, что подрядные строительные организации не соблюдают необходимые требования по организации работ в рамках строительных площадок — замечания должны быть устранены. "Есть время разобраться, если есть возможность, устранить замечания или недочеты, время ещё позволяет. Через неделю доложить, если что-то не получается — доложить подробно", — отметил Гладков.

https://ria.ru/20250317/bolnitsa-2005470732.html

https://ria.ru/20250312/svo-2004568572.html

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белгородская область, вячеслав гладков