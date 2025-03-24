https://ria.ru/20250324/germaniya-2006835630.html

Мерц намерен возродить германскую военную машину, заявил Пушков

Мерц намерен возродить германскую военную машину, заявил Пушков - РИА Новости, 24.03.2025

Мерц намерен возродить германскую военную машину, заявил Пушков

Немцы не хотят воевать с Россией, но нынешние власти Германии намерены сделать из страны военизированный "Четвертый Рейх", считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Немцы не хотят воевать с Россией, но нынешние власти Германии намерены сделать из страны военизированный "Четвертый Рейх", считает сенатор РФ Алексей Пушков. Сенатор прокомментировал обложку немецкого журнала "Штерн", которая вопрошает молодых немцев, готовы ли они воевать за Германию. По мнению Пушкова, власти таким образом милитаризуют сознание в Германии. "Мерц намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды. В подавляющем большинстве своем немцы не хотят воевать с Россией. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный "Четвертый Рейх", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

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Дарья Буймова

в мире, германия, россия, алексей пушков