https://ria.ru/20250324/germanija-2006958462.html

Германия осудила признание Израилем еврейских поселений на Западном берегу

Германия осудила признание Израилем еврейских поселений на Западном берегу - РИА Новости, 24.03.2025

Германия осудила признание Израилем еврейских поселений на Западном берегу

Германия осуждает признание еврейских поселений на Западном берегу в качестве самостоятельных населенных пунктов, заявил официальный представитель немецкого МИД РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:33:00+03:00

2025-03-24T14:33:00+03:00

2025-03-24T14:33:00+03:00

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германия

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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Германия осуждает признание еврейских поселений на Западном берегу в качестве самостоятельных населенных пунктов, заявил официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина. Израильский кабинет министров утвердил признание 13 еврейских поселений и форпостов на Западном берегу в качестве самостоятельных населенных пунктов, часть из которых ранее не имели легального статуса в соответствии с израильским законодательством, сообщил в воскресенье министров финансов Израиля Бецалель Смотрич, который назвал это решение "важным шагом" на пути к фактическому суверенитету Израиля над палестинскими территориями. Данное решение означает фактическое увеличение количества еврейских поселений на Западном берегу, которые считаются законными с точки зрения израильского законодательства. Ранее статус этих поселений был не урегулирован. Признание этих населенных пунктов в качестве самостоятельных позволит их расширять и развивать в них новое строительство. Кроме того, легализация ряда форпостов, которые ранее считались незаконными, защитит их от демонтажа. "Мы решительно осуждаем это решение. Таким образом продвигается экспансионистская поселенческая политика, которая активно подрывает видение решения о создании двух государств", - заявил Вагнер журналистам. Кроме того, Вагнер выразил обеспокоенность в связи с жертвами среди гражданского населения и гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Он призвал "восстановить гуманитарный доступ, включая воду и электричество, и обеспечить доступ к медицинской помощи в соответствии с международным гуманитарным правом". Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250323/izrail-2006805208.html

https://ria.ru/20250321/izrail-2006427792.html

https://ria.ru/20250308/gaza-2003820239.html

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, германия, хамас