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Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники - РИА Новости, 24.03.2025
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Новости Подмосковья
 
12:03 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/gaz-2006910238.html
Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники
Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники - РИА Новости, 24.03.2025
Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники
Свыше 200 заявок на ремонтные работы газового оборудования поступило на региональный портал госуслуг Московской области с момента запуска данной опции в прошлом РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:03:00+03:00
2025-03-24T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Свыше 200 заявок на ремонтные работы газового оборудования поступило на региональный портал госуслуг Московской области с момента запуска данной опции в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Регпортал пользуется наибольшей популярностью в области, отмечает министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. По ее словам, на нем зарегистрировано более 7,5 миллиона человек, а число электронных услуг и функций превышает 390. "Среди новинок прошлого года – услуга ремонта и замены газового оборудования, которой с момента запуска воспользовались более 200 раз", — добавила Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. При обнаружении проблем с газовым оборудованием, его износом или истечением срока службы устройств самостоятельный ремонт запрещен. Для устранения неисправностей или замены оборудования необходимо вызвать специалистов газовой службы. Так, услуга "Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ" доступна для физических лиц на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники

На регпортале Подмосковья оформили более 200 заявок на ремонт газовой техники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Свыше 200 заявок на ремонтные работы газового оборудования поступило на региональный портал госуслуг Московской области с момента запуска данной опции в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Регпортал пользуется наибольшей популярностью в области, отмечает министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. По ее словам, на нем зарегистрировано более 7,5 миллиона человек, а число электронных услуг и функций превышает 390.
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"Среди новинок прошлого года – услуга ремонта и замены газового оборудования, которой с момента запуска воспользовались более 200 раз", — добавила Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
При обнаружении проблем с газовым оборудованием, его износом или истечением срока службы устройств самостоятельный ремонт запрещен. Для устранения неисправностей или замены оборудования необходимо вызвать специалистов газовой службы.
Так, услуга "Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ" доступна для физических лиц на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ".
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