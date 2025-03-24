https://ria.ru/20250324/gaz-2006910238.html

Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники

Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники - РИА Новости, 24.03.2025

Регпортал Подмосковья принял более 200 заявок на ремонт газовой техники

Свыше 200 заявок на ремонтные работы газового оборудования поступило на региональный портал госуслуг Московской области с момента запуска данной опции в прошлом РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Свыше 200 заявок на ремонтные работы газового оборудования поступило на региональный портал госуслуг Московской области с момента запуска данной опции в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Регпортал пользуется наибольшей популярностью в области, отмечает министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. По ее словам, на нем зарегистрировано более 7,5 миллиона человек, а число электронных услуг и функций превышает 390. "Среди новинок прошлого года – услуга ремонта и замены газового оборудования, которой с момента запуска воспользовались более 200 раз", — добавила Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. При обнаружении проблем с газовым оборудованием, его износом или истечением срока службы устройств самостоятельный ремонт запрещен. Для устранения неисправностей или замены оборудования необходимо вызвать специалистов газовой службы. Так, услуга "Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ" доступна для физических лиц на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ".

https://ria.ru/20250321/sklad-2006507587.html

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московская область (подмосковье)