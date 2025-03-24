https://ria.ru/20250324/gadarova-2006932588.html

Суд продлил арест экс-замминистра спорта Ростовской области

Суд продлил арест экс-замминистра спорта Ростовской области - РИА Новости, 24.03.2025

Суд продлил арест экс-замминистра спорта Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей до 19 апреля бывшему заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:24:00+03:00

2025-03-24T13:24:00+03:00

2025-03-24T13:40:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей до 19 апреля бывшему заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой, которой грозит до шести лет лишения свободы по делу о получении взятки, сообщил в понедельник РИА Новости представитель суда.Ленинский районный суд 20 февраля продлил арест Гадаровой до 19 марта, а до этого, 19 декабря 2024 года, ростовский суд продлил на два месяца ее срок содержания под стражей."Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 17 марта Гадаровой продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 апреля включительно", - сказал представитель суда.Гадарова 25 сентября 2024 года была задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест. В отношении Гадаровой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей. Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний "за общее покровительство и попустительство по службе", а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.Гадарова 20 февраля была освобождена от занимаемой должности заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области в связи с истечением в конце января трудового контракта, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20250227/chinovnik-2001940793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, происшествия, ростов-на-дону, россия