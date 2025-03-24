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Как звезда "В бой идут одни старики" восхвалял украинских националистов

Как звезда "В бой идут одни старики" восхвалял украинских националистов - РИА Новости, 24.03.2025

Как звезда "В бой идут одни старики" восхвалял украинских националистов

"Ребята! Будем жить!" — помните эту фразу из легендарного фильма "В бой идут одни старики"? Ее произнес молодой летчик Сергей Скворцов — роль, сделавшая... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:08:00+03:00

2025-03-24T19:08:00+03:00

2025-03-24T19:08:00+03:00

волынская область

макеевка

киев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Ребята! Будем жить!" — помните эту фразу из легендарного фильма "В бой идут одни старики"? Ее произнес молодой летчик Сергей Скворцов — роль, сделавшая Владимира Талашко кумиром советского кинематографа. Но что случилось с актером спустя годы? Как харизматичный артист, покоривший сердца миллионов, превратился в фигуру, окруженную скандалами, обвинениями в домогательствах и политическими противоречиями?Шахтерская династияВладимир Талашко родился 6 марта в Ковеле Волынской области в послевоенном 1946 году. Семья будущего артиста вскоре перебралась в Макеевку, где родители трудились на рабочих должностях: отец — машинистом поезда, мать — на заводе. Шахтерское дело в семье было традицией — дядя и дедушка работали горняками.Одним из самых ярких воспоминаний юности стал жуткий рев сирены, оповещавший о трагедии на шахте. Рядом с опасностью Владимир жил буквально с малых лет — когда ему было девять, в забое погиб дядя, а позже та же участь постигла и дедушку.Несмотря на эти трагедии, после восьмого класса Талашко поступил в техникум на специальность "подземная разработка угольных месторождений". Казалось, судьба предопределена. Однако технические науки быстро наскучили юноше, а вот кружок самодеятельности, куда он регулярно сбегал с занятий, стал настоящей отдушиной.Экзамен, который мог стоить карьерыПоворотным моментом в жизни будущего актера стал конкурс чтецов, где его талант заметил режиссер Донецкого академического театра Михаил Амитов, посоветовавший парню попытать счастья в театральном вузе. После армейской службы Талашко поступил в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, где учился у известных мастеров — Константина Степанкова и Николая Мащенко.На последнем курсе институтская карьера Талашко едва не оборвалась — во время экзамена по сценической речи студент прочитал политическое стихотворение, вызвавшее возмущение комиссии. От отчисления его спас только наставник Константин Степанков, убедивший коллег поставить строптивому ученику "тройку".Звездный час и всенародная славаПуть Талашко в большое кино начался буднично — с эпизодических ролей без упоминания в титрах в картинах "Комиссары" и "Где 042?". Прорыв случился благодаря фильму "Как закалялась сталь", который еще до выхода на большой экран увидел Леонид Быков. Оценив игру молодого актера, режиссер без колебаний пригласил его в свою картину "В бой идут одни старики" (1973).Этот фильм изменил все. Созданный Талашко образ лейтенанта Сергея Скворцова моментально покорил сердца зрителей по всему Советскому Союзу. Фраза его героя "Ребята! Будем жить!", произнесенная перед смертью, стала крылатой и до сих пор отзывается в сердцах поклонников советского кино.Съемки у Быкова подарили Талашко не только всесоюзную известность, но и дружбу с режиссером, ставшим для него наставником и близким другом. Эта привязанность была настолько сильной, что актер десятилетиями корил себя за решение сняться в "Капитане Немо" вместо участия в новой работе Быкова "Аты-баты, шли солдаты".Талашко продолжил сниматься в известных картинах: "Рожденная революцией" "Рожденная революцией" (1974–1977), "Батальоны просят огня"(1985), "Мы обвиняем". Актера ценили не только за артистизм, но и за профессиональный подход к трюкам — все опасные сцены, включая подводные съемки и падения со скал, он выполнял самостоятельно, без дублеров.Завершив активную актерскую карьеру, Талашко не исчез с экранов: зрители могли видеть его в качестве ведущего телепрограмм "Радость моя", "Будем жить" и "Полевая почта памяти". Казалось, его репутация безупречна, а место в истории отечественного кинематографа навеки закреплено. Но почему же сегодня имя Талашко вызывает столь неоднозначную реакцию?Тень на наследие БыковаВ начале 2000-х годов Владимир Талашко основал фонд имени Леонида Быкова. Официально организация создавалась для поддержки пожилых и больных артистов, а также проведения вечеров памяти знаменитого режиссера. Однако спустя примерно шесть лет фонд закрылся на фоне публичного конфликта с дочерью Быкова — Марьяной.Детали спора так и остались за завесой тайны. Известно лишь, что Марьяна публично обвинила Талашко в "искажении наследия отца" и категорически выступила против его деятельности. По слухам, конфликт носил личный характер, но конкретные претензии дочери режиссера к актеру так и не были обнародованы.Талашко категорически отрицал все обвинения, однако фонд все равно пришлось закрыть. После этого эпизода отношения между актером и семьей Быкова оказались окончательно разрушены. В кинематографических кругах поползли слухи, что Талашко годами позиционировал себя как ближайшего друга и духовного преемника Быкова, используя имя режиссера для самопиара.Этот скандал стал первой серьезной трещиной в репутации Талашко, подготовив почву для будущих обвинений. Образ верного соратника великого режиссера пошатнулся, а на его место пришли сомнения в искренности намерений актера.Политические метаморфозыРепутации Талашко нанесли удар и его противоречивые политические высказывания. Актер, прославившийся ролью советского летчика, сражавшегося с фашистами, публично восхищался Степаном Бандерой и Симоном Петлюрой, называя их "борцами за свободу Украины".В одном из интервью Талашко заявил: "Бандера не бандит, а желатель свободы". Подобные высказывания вызвали резкую критику, особенно после 2014 года, когда актер начал активно выступать с антироссийской риторикой.Ситуация накалилась еще сильнее в 2021 году, когда Талашко публично призвал отменить празднование Дня Победы 9 мая и перенести его на 8-е, назвав "Днем памяти". "Это не День Победы, это день скорби", — высказался Владимир Дмитриевич. Красные гвоздики неуместны — "слишком ассоциируется с советским прошлым". Вместо них он предложил красные маки.Эта позиция вызвала волну возмущения среди российских коллег и многих поклонников, которые обвинили актера в "предательстве" памяти о подвиге советских солдат — того самого подвига, который он когда-то так ярко воплотил на экране.Обвинения в харассментеНастоящий шок для общественности наступил в августе 2021 года, когда сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в соцсети серию историй о домогательствах Талашко к абитуриенткам и студенткам Киевского театрального университета, где актер преподавал актерское мастерство. По словам Панкрухина, артист годами "построил схему", позволявшую ему безнаказанно действовать.Вскоре после публикации несколько женщин выступили с собственными обвинениями. Актриса Марина Гресько рассказала: "Он мне сказал: тебе нужно расслабиться, сейчас я достану бутылку мартини, налью тебе выпить. Говорит, давай выпьем на брудершафт. И спросил: а ты целовалась когда-то с усатыми мужчинами? Чудом тогда сбежала. Поступать в университет я передумала".Еще более шокирующую историю поведала Мария Матрос, заявившая, что Талашко, знакомый с ее семьей, изнасиловал ее после школы под предлогом подготовки к поступлению: "Думала, мне никто не поверит, но теперь готова поддержать других жертв".Юлия Бирзул рассказала, как в 15-летнем возрасте Талашко заманил ее к себе домой, сделал обнаженные фото, а затем пытался поцеловать: "Сделала вид, что потеряла сознание, — и это остановило актера".Сам Талашко категорически отрицал все обвинения, называя их "опорочением честного имени". Однако вскоре после скандала он отстранился от преподавания в университете, а позже уволился по собственному желанию, что многие восприняли как косвенное признание вины.Руководство университета и Национальная полиция обещали провести расследование, но вскоре дело закрыли "за отсутствием доказательств". Скандал вспыхнул с новой силой в прошлом году, когда появилась еще одна предполагаемая жертва преподавателя, но и это не прояснило ситуацию. Репутация Талашко к тому моменту была уже безвозвратно испорчена комбинацией обвинений в домогательствах и противоречивых политических заявлений.Угасание легендыСегодня 78-летний Владимир Талашко ведет уединенный образ жизни в Киеве. После развода с единственной женой Линой, подарившей ему дочь Богдану, актер так и не создал новую семью. С дочерью и внуками он поддерживает связь, регулярно встречается с ними.Одиночество артиста в преклонном возрасте скрашивала любимая собака. Талашко практически не появляется на публике, избегает интервью и не участвует в общественной жизни.

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волынская область, макеевка, киев