https://ria.ru/20250324/filimonov-2007030558.html

Филимонов: Вологодчина направит в зону СВО партию гуманитарного груза

Филимонов: Вологодчина направит в зону СВО партию гуманитарного груза - РИА Новости, 24.03.2025

Филимонов: Вологодчина направит в зону СВО партию гуманитарного груза

Вологодская область направит в зону специальной военной операции новую партию гуманитарного груза, в нее войдут два транспортных средства, сообщает пресс-служба РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:12:00+03:00

2025-03-24T18:12:00+03:00

2025-03-24T18:12:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

сво

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вологодская область направит в зону специальной военной операции новую партию гуманитарного груза, в нее войдут два транспортных средства, сообщает пресс-служба губернатора региона. Партия сформирована областным правительством совместно с противопожарной службой региона. "Мы продолжаем всестороннюю поддержку участников специальной военной операции. Постоянно отправляем гуманитарные конвои, которые нескончаемым потоком идут из Вологодчины на линию боевого соприкосновения. На фронт поставляем только востребованную номенклатуру техники и снаряжения: в этот раз по заявкам от воинских подразделений направляем автомобиль и прицеп для наших бойцов. На прошлой неделе в зону боевых действий мы также отправили транспорт, а еще – квадрокоптеры, зарядные станции, аккумуляторы и средства радиоэлектронной борьбы", – приводит пресс-служба слова губернатора Георгия Филимонова. В пресс-службе напомнили, что правительство Вологодской области выделило почти 6 миллиардов рублей на поддержку бойцов на фронте и их близких в тылу. В регионе реализуют 40 мер поддержки для всех категорий военнослужащих и их близких в тылу, две из которых ввели недавно. Среди новых – ежемесячная выплата детям воинов, обучающимся очно в учреждениях среднего профессионального образования и вузах, в размере 2 тысяч рублей, а также компенсация до 50 тысяч рублей стоимости обучения детей военнослужащих в областных вузах в очной форме. Подробную информацию обо всех мерах поддержки можно получить по телефону "горячей линии" или на портале регионального правительства. Также по инициативе главы региона запущена кадровая программа "Герои Русского Севера", отметили в пресс-службе. Проект дает участникам СВО возможность пройти профпереподготовку и получить гарантированное трудоустройство. По итогам заявочной кампании на проект заявился 331 ветеран спецоперации. На втором этапе участники пройдут онлайн-тестирование и очное собеседование с экспертом. Кроме того, Филимонов подписал постановление об учреждении памятного знака "За участие в Специальной военной операции от Вологодчины". Как отметил глава региона, это еще одна необходимая мера поддержки и особая благодарность всем землякам, кто сражается за родину и приближает победу не только на поле боя, но и в тылу.

https://ria.ru/20250321/svo-2006373014.html

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вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов, сво